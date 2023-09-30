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dv.ee

30 сентября 2023 в 8:56









Субсидия на авиалинию Тарту-Хельсинки может достичь миллиона евро

Власти Тарту объявили тендер на обслуживание авиалинии Тарту-Хельсинки, которая ранее была закрыта из-за убыточности. Новая субсидия авиаперевозчику может достичь миллиона евро в год, сообщает rus.err.ee.

Контракт с авиаперевозчиком предполагается заключить на 4 года, еженедельно будет выполняться 12 рейсов. Фото: Nailia Schwarz, Reuters/Scanpix

Как передает rus.err.ee , авиасообщение между Тарту и Хельсинки планируется возобновить с 1 января 2024 года, обслуживающий линию самолет должен иметь не менее 60 мест.

Контракт с авиаперевозчиком предполагается заключить на 4 года, еженедельно будет выполняться 12 рейсов.

«Мы обратились в Еврокомиссию, чтобы выполнить обязательство по оказанию общественно важной услуги. Нам дали разрешение, и мы организуем государственный тендер именно для того, чтобы оказать финансовую помощь авиакомпании», — информирует мэр Тарту Урмас Клаас.

По его словам, власти Тарту в прежние годы выделяли на авиалинию 300 000 евро в год, кроме того, в госбюджете предусмотрено финансирование в размере 360 000 евро в год.

«Хотя точная сумма финансовой поддержки станет понятна лишь в ходе проведения тендера, сейчас ожидается, что она составит от полумиллиона до миллиона евро», — дополняет картину Клаас.