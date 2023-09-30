    Субсидия на авиалинию Тарту-Хельсинки может достичь миллиона евро

    Власти Тарту объявили тендер на обслуживание авиалинии Тарту-Хельсинки, которая ранее была закрыта из-за убыточности. Новая субсидия авиаперевозчику может достичь миллиона евро в год, сообщает rus.err.ee.

    Контракт с авиаперевозчиком предполагается заключить на 4 года, еженедельно будет выполняться 12 рейсов.Фото: Nailia Schwarz, Reuters/Scanpix
    Как передает rus.err.ee, авиасообщение между Тарту и Хельсинки планируется возобновить с 1 января 2024 года, обслуживающий линию самолет должен иметь не менее 60 мест.
    Контракт с авиаперевозчиком предполагается заключить на 4 года, еженедельно будет выполняться 12 рейсов.
    «Мы обратились в Еврокомиссию, чтобы выполнить обязательство по оказанию общественно важной услуги. Нам дали разрешение, и мы организуем государственный тендер именно для того, чтобы оказать финансовую помощь авиакомпании», — информирует мэр Тарту Урмас Клаас.
    По его словам, власти Тарту в прежние годы выделяли на авиалинию 300 000 евро в год, кроме того, в госбюджете предусмотрено финансирование в размере 360 000 евро в год.
    «Хотя точная сумма финансовой поддержки станет понятна лишь в ходе проведения тендера, сейчас ожидается, что она составит от полумиллиона до миллиона евро», — дополняет картину Клаас.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Розничные торговцы обеспокоены: продажи падают, прогнозы не внушают оптимизма
Напоминаем: с октября вводятся новые требования для строительных компаний
Punktid Technologies почти втрое сократила убытки
Эпицентр
Человек в высоком замке: успех и падение Алексея Чульца
ДВ рассказывают, как хозяин Северного порта Палдиски Алексей Чулец пришел к успеху в бизнесе и добился власти в приморском городе, но потерял большую часть состояния, сделав ставку на Россию.
ДВ рассказывают, как хозяин Северного порта Палдиски Алексей Чулец пришел к успеху в бизнесе и добился власти в приморском городе, но потерял большую часть состояния, сделав ставку на Россию.
Все большие материалы
Инвестор
Saunum значительно увеличила оборот и сократила убытки
В первом полугодии 2023 года производитель банных каменок Saunum Group увеличил оборот почти на 90%. За полгода компания получила чистый убыток в размере 0,5 млн евро, что несколько меньше, чем годом ранее.
В первом полугодии 2023 года производитель банных каменок Saunum Group увеличил оборот почти на 90%. За полгода компания получила чистый убыток в размере 0,5 млн евро, что несколько меньше, чем годом ранее.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: коррекция закончилась
Вы не ослышались: Фуад Расулов считает, что мы поймали локальное дно.
Вы не ослышались: Фуад Расулов считает, что мы поймали локальное дно.
Все подкасты ДВ
Mнения
Ленно Уускюла: инфляция в сентябре составит примерно 2,5%
Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла комментирует обнародованную сегодня Департаментом статистики предварительную оценку, согласно которой индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,96% в годовом исчислении и не изменился по сравнению с августом.
Главный экономист банка Luminor Ленно Уускюла комментирует обнародованную сегодня Департаментом статистики предварительную оценку, согласно которой индекс потребительских цен в сентябре вырос на 3,96% в годовом исчислении и не изменился по сравнению с августом.
Все мнения
Интервью
Михаил Чистяков: кредитный бизнес – это авантюра
Он называет себя Михаил Банкир и готов ссудить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно.
Он называет себя Михаил Банкир и готов ссудить вам денег, если вам как раз на что-то не хватает. Делает он это, разумеется, не за бесплатно.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект