Окружной суд осудил экс-руководителей скандальной логистической компании
Окружной суд признал бывших руководителей Via3L Spedition Лаури Латта и Элмера Мааса виновными в злоупотреблении доверием и приговорил их к двум годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.Фото: Andras Kralla
Бывшие руководители логистической компании Via3L Spedition Элмер Маас и Лаури Латт, оправданные Харьюским уездным судом, были признаны в окружном суде виновными в злоупотреблении доверием.
По мнению окружного суда, нет ни малейшего сомнения в том, что это было хорошо спланированное и целенаправленное преступление, то есть, с субъективной точки зрения, умысел, заявил представитель суда. Окружной суд посчитал, что обстоятельств, исключающих противоправность и виновность Элмера Мааса и Лаури Латта, не было.
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