Окружной суд осудил экс-руководителей скандальной логистической компании

83-я неделя войны в Украине: новое свидетельство военных преступлений, Вагнер опять под Бахмутом

Больше полутора лет идет полномасштабная война России против Украины, в четверг завершилась 83-я по счету неделя. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о главных событиях с 22 по 29 сентября.

Больше полутора лет идет полномасштабная война России против Украины, в четверг завершилась 83-я по счету неделя. «Деловые ведомости» коротко рассказывают о главных событиях с 22 по 29 сентября.