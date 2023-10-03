    Окружной суд осудил экс-руководителей скандальной логистической компании

    Окружной суд признал бывших руководителей Via3L Spedition Лаури Латта и Элмера Мааса виновными в злоупотреблении доверием и приговорил их к двум годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком.Фото: Andras Kralla

    Бывшие руководители логистической компании Via3L Spedition Элмер Маас и Лаури Латт, оправданные Харьюским уездным судом, были признаны в окружном суде виновными в злоупотреблении доверием.

    По мнению окружного суда, нет ни малейшего сомнения в том, что это было хорошо спланированное и целенаправленное преступление, то есть, с субъективной точки зрения, умысел, заявил представитель суда. Окружной суд посчитал, что обстоятельств, исключающих противоправность и виновность Элмера Мааса и Лаури Латта, не было.

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