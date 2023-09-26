«Потом он занялся украинскими работниками – тоже всех перекидал, уже пошли слухи по украинской общине, что не надо с таким человеком работать. Сейчас он переключился на Среднюю Азию», – говорит таллиннский бизнесмен о своем партнере. Фото: Иллюстрация: Елена Ценно

Эпицентр

Олеся Лагашина

26 сентября 2023 в 3:00

Бывшие уголовники, танкисты, нелегалы и хронические должники, или Темная сторона таллиннского строительства

Бизнесмен, решивший сэкономить и не проверивший информацию о потенциальном партнере, не просто не выгадал, но и оказался в немилости у Налогового департамента, который требует теперь от него вернуть деньги. Во всех своих неприятностях он винит предпринимателя Анти Вийгисалу, о котором ДВ писали совсем недавно. Круг партнеров последнего весьма колоритен, а схема работы столь же сомнительна, сколь последовательна.

«Я думал, что сэкономил 15-20%, а сейчас я должен заплатить чуть ли не 30% государству, вернуть НСО и еще заплатить подоходный налог государству, потому что он ни одной декларации не подал», – говорит владелец фирмы Tehnokeskus, поставляющей металлические изделия для строек, Сергей Лысиков о своем партнере. По его словам, Анти Вийгисалу через разные фирмы предоставлял ему услуги, за которые Лысиков исправно платил, а спустя некоторое время в Tehnokeskus началась из-за этого налоговая проверка, которая длится уже девять месяцев.

Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной

Всему виной – использование нелегальной рабочей силы и проблемы с документацией. В строительных кругах Вийгисалу – человек известный, несколько месяцев назад он позвонил Лысикову, предложив ему подсобного работника. По словам Лысикова, спустя некоторое время он и Амантай Бултеев (также фигурировавший в предыдущей статье ДВ ) привезли ему узбека Азизилло Абдуллаева. Тот отлично выполнял свою работу, деньги за которую Лысиков перечислял фирме Gavaneft, которая сдавала его в аренду. Спустя некоторое время Азизилло (в просторечии Азиз) начал жаловаться на то, что до него зарплата не доходит. Так продолжалось два-три месяца, а затем к Сергею постучались налоговики, поинтересовавшись, за какие именно услуги его фирме поступили счета от Gavaneft.

Объяснение, что счета выставлены за арендного работника, предоставленного Gavaneft, чиновников не удовлетворили, поскольку в ней не числилось ни одного человека. «Я говорю: вот паспорт этого человека, вот его данные, можем съездить ко мне в цех, и вот этот человек в реальности. У меня есть официальный договор, подписанный не Анти, а Сергеем (Гаврилин, официальный владелец Gavaneft – прим. ред.)», – вспоминает Лысиков.

После этого происшествия он позвонил Вийгисалу и попросил убрать иностранного работника, поскольку ему не хотелось проблем с налоговиками. Через некоторое время Азиз сам попросился к нему на работу, жалуясь на своего предыдущего работодателя, и Лысиков подал ходатайство о приеме на краткосрочную работу. Пока его рассматривали, там, где жили строители-иностранцы, полиция провела рейд, и у них забрали документы. Поскольку выяснилось, что Азизилло в Эстонии работал нелегально, его выслали, запретив въезд в страну на пять лет и оштрафовав на 400 евро, которые ввиду его неплатежеспособности были уменьшены до ста. Работнику пришлось самостоятельно покупать билет, сейчас, по сведениям несостоявшегося работодателя, он живет в Петербурге.

Нелегалы как средство экономии

По словам Лысикова, слухи о том, что иметь дела с Вийгисалу не стоит, до него доходили давно. «Вначале у него работали эстонские работники, он всех их перекидал, слух пошел по Таллинну, что не стоит у него работать, так как он не платит зарплату. То есть ты работаешь, он начинает выплачивать первый месяц, второй месяц уже ничего не выплачивает или отдает частями. Потом он занялся украинскими работниками – тоже всех перекидал, уже пошли слухи по украинской общине, что не надо с таким человеком работать. Сейчас он переключился на Среднюю Азию», – утверждает Лысиков.

Причина, по которой он все же решил посотрудничать с сомнительным бизнесменом, проста: на первый взгляд, его предложение выглядело дешевле. По словам Лысикова, Вийгисалу объяснял, что собирает много заказов и отдает их какой-то фирме по хорошей цене. «Если покраска стоит 12 евро квадратный метр, то они при большом количестве делают мне скидку 8 за метр», – поясняет Лысиков.

При этом он считал, что ничем не рискует, поскольку заранее предупредил партнера: утром стулья, вечером деньги, т.е. оплата производилась только по факту сданной работы. Об экономии на нелегалах он, по его словам, не подозревал.

1800 евро в месяц платила фирма Лысикова за аренду одного работника. Сам работник получал при этом на руки максимум 600, а чаще – гораздо меньше. Остальное, по утверждению Лысикова, оседало в руках Анти Вийгисалу.

С выходцами из азиатских стран Вийгисалу, по мнению Лысикова, сводит Амантай Бултеев. «Он с ними все время приезжал, даже с этим Азизом. Если надо было что-то перевести, он не понимал, мы звонили Амантаю, давали трубку, и он переводил», – вспоминает Лысиков, по словам которого, Бултеев представлял при этом фирму Spets Montor.

Эта фирма фигурировала и в показаниях героя нашей предыдущей истории, Фархода Алиева, по словам которого, однажды Анти Вийгисалу предоставил в его распоряжение кредитную карту этой фирмы, на которой значилось имя самого Вийгисалу.

Spets Montor – еще одна фирма, через которую работал Анти Вийгисалу. Формально она принадлежит другому человеку.

По мнению Алиева, фактическим руководителем этой фирмы является именно Анти Вийгисалу. Что характерно, ни Бултеев, ни Вийгисалу в фирме не значатся, работников в ней тоже нет. Собственником и единственным членом правления является некто Каур Волльманн, с которым указанных деятелей формально ничто не связывает.

Сам Бултеев Азиза не помнит. «Я, в принципе, занимался… Ну, у меня такая работа была прежняя. Ну, это самое… занимался узбеками. Может, он как-то там и был…» – говорит он.

Если в прошлый раз Бултеев утверждал, что лишь помогал приезжим по дружбе, то теперь в разговоре с журналистом он подтвердил, что получал за это деньги. С трудом вспомнив фирмы, в которых он таким образом зарабатывал, он назвал фирмы Lada Halduse и Gavaneft, в которых он, по его словам, числился наемным работником. При этом к Spets Montor он, по его словам, не имел отношения.

Заподозрили в отмывании денег

Лысиков с фирмой Lada Halduse OÜ тоже сотрудничал – и тоже через Вийгисалу. На вопрос о том, не смутило ли его, что он ведет с ним дела через фирмы, в которых тот не значится членом правления, Лысиков отвечает, что это еще ни о чем не говорит. «Я точно так же прихожу на стройку или к заказчикам, и они не знают, кто я вообще», – говорит он, показав на всякий случай журналисту свою ID-карту. По его словам, он пытался проверить по регистру одну из фирм, но это не сильно ему помогло. «Открываю: написано – два человека, оборот за какой-то там квартал, налоговая задолженность отсутствует. Все. Что мне посмотреть дальше?»

Чтобы собрать такую информацию, у нас нет доступа к соответствующим регистрам, ресурса и разумной необходимости. Мы все-таки занимаемся предпринимательством, а не разведывательной деятельностью». Из ответа Сергея Лысикова Налоговому департаменту

По его словам, Вийгисалу пользуется невозможностью проверить информацию, оформляя фирмы на танкистов и за счет этого уходя от ответственности. «Оказалось, он ничего не платит работникам и государству. Я думал, что сэкономил на покраске и оцинковке 15-20%, а сейчас я должен заплатить чуть ли не 30% государству, вернуть НСО, еще заплатить подоходный налог государству, потому что он не одной декларации не подал», – сетует Лысиков.

По его словам, ничем не может ему помочь и Налоговый департамент, который поначалу вообще заподозрил его в отмывании денег через фирмы-однодневки.

«Хотим вновь обратить ваше внимание на то, что в сделках продажи товаров и оказания услуг, облагаемых НСО, наряду с заслуживающими доверия продавцами участвуют и лица, цель деятельности которых – обогащение путем мошенничества с НСО. Таким образом государству наносится существенный ущерб. Мы и ранее обращали Ваше внимание на то, что Ваши партнеры – проблемные», – предупреждал Налогово-таможенный департамент Сергея Лысикова. Фото: Wittybear, Shutterstock

«Spets Montor OÜ и Lada Halduse OÜ, а также те фирмы, в которые деньги с их банковских счетов переводятся дальше, не ведут нормальной бизнес-деятельности: деньги переводятся между собой туда-сюда и в основном обналичиваются, со счетов осуществляются личные расходы, у фирм нет зарегистрированных работников, а если есть (как у Lada Halduse OÜ), то выплаты заработной платы у них не декларируются», – заявил Лысикову представитель Налогового департамента, сделавший вывод, что никакой оцинковкой металла эти фирмы вообще не занимаются, поэтому не могли оказать ему такую услугу.

Только после предыдущей публикации ДВ о нелегальных работниках в упомянутых фирмах налоговики предложили Лысикову еще раз встретиться и поговорить. Уже после начала налоговой проверки Вийгисалу предложил ему сделать оцинковку металла через другую фирму, на что Лысиков заявил, что согласится, только если на это дадут добро налоговики. Такой гарантии ему, разумеется, никто не выдал.

Сейчас департамент требует, чтобы компания Лысикова вернула государству НСО с десятков тысяч евро, переведенных фирмам Lada Halduse, Spets Montor и Gavaneft. Звонки Вийгисалу ему никак не помогли, поскольку тот в телефонном разговоре в ответ на просьбу исправить налоговые декларации, по словам Лысикова, заявил, что все налоги у него уплачены. Пришлось ему и пообщаться с полицией, дав показания о нелегальных работниках. В полиции ДВ не смогли подтвердить или опровергнуть возбуждение дела против Анти Вийгисалу, поскольку такие данные не раскрываются.

Там реально никто не числился в этом Gavaneft, хотя приезжала какая-то женщина, тоже заполняла какие-то анкеты, когда этот Азиз у нас работал, заполняла с ним какие-то анкеты, брала его паспорт, делала копию. Анти сказал, что эта женщина занимается оформлением документов в полиции. Но, оказывается, что это был просто дым, пущенный в глаза, никто ничем не занимался, ничего не было оформлено. Сергей Лысиков

По словам Лысикова, в его собственной фирме есть люди, которые работали на Вийгисалу семь лет назад и тоже остались без зарплаты. «У нас такой бизнес, что 1-2 счета не оплатили, и все, ты уже можешь пойти ко дну. Это такая эстонская Nokia. Вот ты открыл фирму, кинул людей, открыл новую фирму, работаешь дальше, все. И этим пользуются десятки лет», – констатирует он.

«И ведь работы были выполнены не только для нас, маленьких компаний, они, оказывается, и для больших строительных компаний выполняли работы, люди-то работали», – разводит руками Сергей. При этом, по его мнению, пытаться взыскать что-то с Вийгисалу малоперспективно.

«Система работает так, что ты подаешь в суд, пока он принимает это дело, проходит месяц-два. За это время из фирмы выводят все, что там было. Начинается процесс банкротства, там уже ничего нет, он длится полгода и за отсутствием интереса угасает. То есть, банкротный управляющий предлагает кредиторам заплатить 3500 евро за то, чтобы он сделал свою работу и дальше копал. Конечно, никто не платит за то, чтобы он ответил: сообщаю вам, что на балансе фирмы ничего не имеется. Кто хочет платить 3500 за пустую работу?» – говорит он.

Бывший уголовник стал бизнесменом

Есть и другие люди, имеющие претензии к Анти Вийгисалу. Так, ДВ удалось пообщаться с Владиславом Львовым, утверждающим, что Вийгисалу зарегистрировал на него свою фирму.

– Итак, вы – Владислав Львов, член правления Best Work OÜ, правильно? – Ну как-то так, да. – Почему это вызывает у вас смех? – А по одной простой причине, что Анти Вийгисалу у меня взял ИД-карту и без меня оформил эту фирму. – Свою фирму оформил на вас? – Ага. – А чем занимается эта фирма? – Строительством. – Строительством? А не работников ищет? – И работников тоже ищут, да.

Владислав Львов действительно с июня прошлого года числится единственным членом правления Best Work OÜ. До октября 2022 года в правление этой фирмы также входил Каур Волльман, ее нынешний собственник, уже фигурировавший в этой истории как собственник и член правления Spets Montor.

Зачем Львову понадобилось входить в правление фирмы, задолженность которой перед государством составляет около 50 000 евро, не считая долгов перед партнерами, – вопрос резонный, но ответ на него очевиден. По его собственным словам, за четыре месяца он получил за это от Вийгисалу 625 евро.

20 млн Более 20 миллионов евро в год составляют предполагаемые налоговые потери в строительной сфере на протяжении многих лет. Источник: Налогово-таможенный департамент

С последним Львов, по его словам, познакомился лет шестнадцать назад, в Финляндии, где работал на него на строительном объекте. В феврале-марте прошлого года он работал прорабом и на другом объекте, за который отвечал Вийгисалу, – в жилом квартале «Новая Голландия» в центре Таллинна. По его словам, вместе с ним на объекте работали некие таджики, которых Вийгисалу «просто кинул».

«Кинул» он и Львова: у фирмы, где он числится членом правления, тоже возникли проблемы с Налоговым департаментом, и теперь у него заблокированы счета. «Он меня должен был оформить в фирму, которая занимается гидроизоляцией, но, конечно, это по ушам мне просто проехали. А я, Вася Огурцов, доверился», – говорит он. Из-за этого у него с Вийгисалу возник конфликт, которому Львов стал угрожать, предложив «выйти и поговорить», что привело к вызову полиции.

Послужной список Владислава Львова представляет интерес, но отнюдь не с точки зрения его успехов в бизнесе. В 2006 году Пярнуский уездный суд приговорил его к денежному штрафу за нанесение телесных повреждений. А история его взаимоотношений с деньгами, судя по судебным документам, сводится к долгам и общению с инкассо. Попытка ДВ встретиться с ним несколько раз срывалась, поскольку Львов был не в состоянии общаться с журналистом по причинам медицинского характера. Уточним, что и ранее несколько источников в разговоре с ДВ утверждали, что Вийгисалу использует в качестве танкистов людей с ограниченными возможностями или сильно пьющих.

Теплая компания

Кстати, Львов – не единственный фигурант этой истории, имеющий уголовную судимость. Так, например, вышеупомянутый партнер Вийгисалу и по совместительству сосед Львова, Амантай Бултеев, проходил по делу об ОПГ, которая в конце 1990-х отбирала квартиры у жителей Таллинна. Члены банды арендовали квартиры, а потом по поддельным документам их продавали. Когда один из владельцев квартиры отказался переезжать, его убили. Сам Бултеев был признан виновным в том, что вместе с подельниками по фальшивому паспорту оформил на другого человека нотариальную доверенность, по которой квартира без ведома ее собственника была продана лизинговой фирме.

Свой небезынтересный послужной список есть и у Анти Вийгсалу. В 2018 году он в качестве законного представителя своей собственной фирмы Best Steel Structure OÜ выступал ответчиком по делу о трудовом споре, закончившемуся компромиссом. Суд обязал его уплатить деньги истцу, при этом, судя по регистру, долги фирма возвращать не спешила, в результате чего пришлось вмешаться инкассо-фирме. Задолженность этой фирмы перед государством на данный момент составляет почти 134 000 евро, а перед партнерами – еще 4400.

В том же году еще одна инкассо-фирма пыталась взыскать долг с другой фирмы Вийгисалу Schwerin Holding OÜ, у которой тоже до сих пор имеется задолженность перед государством в размере около 11 000 евро.

Пришлось погоняться за своими деньгами и кредиторам еще одной связанной с Вийгисалу фирмы Job Export OÜ, у которой в 2020 году долгов насчитывалось свыше 200 000 евро, а постоянная неплатежеспособность наступила еще в 2015-м. Фирма в итоге была ликвидирована. Нетрудно найти и сведения о том, что в 2021 году судебный исполнитель выставил на аукцион принадлежавшие Вийгисалу фирмы Estpower Technics OÜ, Alfa E-Vision OÜ, Esteneering OÜ и Estpower Ehitus OÜ.

На данный момент у него лично имеется задолженность перед Налоговым департаментом в размере 117 500 евро, большие долги висят и на тех фирмах, которые принадлежат ему официально. Запрета на предпринимательскую деятельность у Вийгисалу на данный момент нет, но ее он, видимо, предпочитает вести через чужие компании.

Владислав Львов, например, утверждает, что собственника фирмы, в которой он числится членом правления, Каура Волльманна он вообще не знает. «Я пытался его найти даже по социальным сетям, но этого Каура там нет. Это фантом какой-то», – говорит он.

Не удалось с ним связаться и ДВ, что, впрочем, не удивительно: связанные с ним фирмы не горят желанием отвечать и Налоговому департаменту, а его адрес в Best Work, до сих пор указанный в качестве контакта другой его фирмы, Spets Ehtor, и вовсе не работает.

Перестал отвечать на звонки журналиста и Анти Вийгисалу, связаться с ним по электронной почте его фирм нам тоже не удалось: их почтовые ящики не работают. В предыдущей беседе он категорически отрицал, что использует танкистов и нелегальных иностранных работников. Взыскать что-либо с него самого или официального представителя связанных с них фирм пострадавшим будет весьма проблематично.