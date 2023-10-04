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Кристьян Прууль

4 октября 2023 в 11:27









Цены на недвижимость в Европе снова пошли вверх

За последние 13 лет в Эстонии цены как на рынке аренды, так и на рынке покупки выросли в три раза. Фото: Liis Treimann

После двух кварталов снижения индекс цен на европейскую недвижимость снова пошел вверх. По данным Евростата, в 3 квартале 2023 года цены подросли, но в годовом сравнении стоимость жилья ниже более чем на один процент по сравнению с показателями годичной давности.

Даже для Эстонии данные Евростата показывают 5-процентный годовой рост, что выше среднего показателя, но в настоящее время ниже двузначного показателя роста цен в Хорватии и Литве. С другой стороны, мрачная ситуация наблюдается в Германии (-9,9%), Дании (-7,6%) и Швеции (-6,8%).