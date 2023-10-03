Сентябрь на рынке труда: сокращений стало больше, прогнозы пессимистичны
Cокращения затронули и производственные предприятия. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann
В сентябре зарегистрированная безработица не показала существенного роста, однако выросло количество уведомлений о коллективных сокращениях, а вакансий стало меньше.
Специалист по коммуникациям Кассы по безработице Лаури Кооль пояснил, что в сентябре многие безработные идут учиться, поэтому зарегистрированная безработица, как правило, снижается. Так, в первую неделю сентября в Эстонии стало на 3700 безработных меньше, что, по словам Кооля, является лучшей неделей этого года.
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