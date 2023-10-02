    Пертенс: в секторе строительства грядут сокращения

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Глядя на планы государственных инвестиций на ближайшие годы, строительные компании, особенно занятые в дорожном строительстве, полагают, что им придется начинать сокращать свою деятельность и увольнять персонал, пишет rus.err.ee.

    «Инвестиции в обслуживание дорог значительно сократятся. Если в 2023 году финансирование составляло более 200 млн евро, то теперь оно составит чуть более 160 млн евро, т.е. сократится почти на 20%, что поставит компании, работающие на рынке, в очень сложную ситуацию», – заявил глава TREV-2 Свен Пертенс, добавив, что представители сектора просили государство выделить им 250 млн евро.
    «На самом деле эти 250 млн были довольно скромным пожеланием. Это позволило бы нам сохранить существующие объемы деятельности, но никакого скачка в развитии от этого финансирования не произошло бы. Но нет сомнений в том, что, например, асфальтовый сектор снова пострадает, и если объемы уже в этом году сократились вдвое по сравнению с 2021 годом, то в следующем году они упадут еще больше», – пояснил Пертенс.
    По его словам, в настоящее время в TREV-2 работает около 270 человек из прежних 400, и в следующем году эта цифра, вероятно, еще уменьшится: «Предприятия уже сокращают людей. Сигнал, который сейчас можно вычитать из государственного бюджета, таков, что продолжайте этот процесс, по крайней мере, в некоторых областях, прежде всего в деятельности, связанной с асфальтом».

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