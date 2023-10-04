Экс-промышленник, нанесший банкам миллионные убытки, избежал запрета на деятельность
Бывший владелец обанкротившейся промышленной компании E-Profiil должен выплатить банкам 15 млн евро компенсации из собственного кармана. При этом Тоомас Йыги избежит запрета на ведение коммерческой деятельности, постановил окружной суд.
Адвокат Стелла Вебер (слева) и бывший руководитель и владелец E-Profiil Тоомас Йыги.Фото: Andras Kralla
Марек Соомаа, представляющий Северную окружную прокуратуру, не доволен решением суда второй инстанции. «Отмена запрета означает, что даже когда обвинительное решение вступит в силу, он сможет продолжать предпринимательскую деятельность и таким образом совершать аналогичные действия», – заявил он.
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