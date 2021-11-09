Эпицентр

Кристьян Кург

9 ноября 2021 в 10:49 Поделиться:









Обвиненные в мошенничестве руководители E-Profiil перекладывают вину на работников

На прошлой неделе члены правления машиностроительного предприятия E-Profiil предстали перед судом по обвинению в искажении экономических показателей фирмы, а также в незаконном получении от банков почти 20 млн евро. Обвиняемые пытаются переложить всю вину на работников предприятия.

Бывшие члены правления E-Profiil Тоомас Йыги (слева) и Мартин Мехилане (справа) предстали перед судом. Фото: Liis Treimann

На первом заседании суда бывшие члены правления E-Profiil Тоомас Йыги и Мартин Мехилане не признали себя виновными. При этом адвокат Йыги отстаивает позицию, согласно которой члены правления не знали об обмане, поскольку доверяли работникам финансового отдела фирмы. Прокурор же считает, что ошибки в отчетности на миллионы евро не могут быть случайными и не замеченными руководством предприятия.