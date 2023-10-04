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Лаура Сакс

4 октября 2023 в 10:00









Неспокойные воды: портовый бизнес Эстонии видит потенциал в украинском зерне

По словам директора Таллиннского порта Валдо Калма (слева), в этом году компанию спас рост RORO или объема перевозок транспортных средств. Фотография была сделана в 2019 году, когда судно Finabo Gargo компании Eckerö Line начало плавание по маршруту Мууга-Вуосаари. Фото: Liis Treimann

Портовый бизнес Эстонии со всех сил пытается удержаться на плаву. Падение объемов грузов, сокращения и война в Украине серьезно повлияли на отрасль.

Санкции – далеко не единственное препятствие для портового бизнеса. Глава порта Кунда Даймар Труйя пояснил, что бизнес напрямую связан с тем, как обстоят дела в экономике Эстонии и Европы.

По его словам, в первом полугодии объем перевозок был даже немного выше, чем в аналогичный период прошлого года, однако с лета, начиная с третьего квартала, бизнес пошел на спад: «По итогам девяти месяцев мы все же отстаем от прошлогоднего результата».

Управляющий биржевым предприятием Tallinna Sadam Валдо Калм также признал, что времена сейчас непростые, поскольку сектор столкнулся с третьим кризисом подряд. «Это было довольно неспокойное море», – сказал он.