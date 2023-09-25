Северный порт Палдиски сокращает более 70 сотрудников

Северный порт Палдиски Фото: Paldiski Sadamate

Компании Paldiski Sadamate AS и Palsteve уведомили Кассу по безработице о сокращении в Палдиски суммарно 71 сотрудника.

Как сообщили Äripäev в Кассе по безработице, управляющая Северным портом компания Paldiski Sadamate AS уведомила о сокращении 43 сотрудников. Palsteve OÜ, занимающаяся погрузкой и разгрузкой товара в той же гавани, увольняет 28 сотрудников. Все сокращаемые специалисты работали в сегменте грузовых перевозок. Согласно данным Налогово-таможенного департамента, во 2 квартале 2023 года в Paldiski Sadamate работали 53 человека, в Palsteve – 92 сотрудника.

Узнать подробности о сокращениях в Северном порту и Palsteve ДВ оперативно не удалось. Член правления группы Baltic Sea Bunkering OÜ, в которую входит Северный порт, Алексей Мюйрисеп также отказался от комментариев. «Я не готов обсуждать сейчас эту ситуацию», – сказал он ДВ.

Ранее Мюйрисеп признавал, что по бизнесу порта серьезно ударили санкции, введенные против экономик России и Беларуси, а для некоторых фирм, входящих в Baltic Sea Bunkering, сделали ведение дел невозможным. Топ-менеджер в августе 2023 года упоминал, что руководство группы ищет новых партнеров, рассматривая в таком качестве в том числе военных НАТО.

Baltic Sea Bunkering OÜ принадлежит эстонскому предпринимателю Алексею Чульцу, а также российскому бизнесмену, гражданину Мальты Сергею Пастерсу. Помимо Северного порта, в нее входит топливная фирма Saurix Petroleum AS, логистическая Merktrans AS и ряд других компаний.

6 июня 2023 года сотрудники КаПо провели обыск в офисе NT Bunkering AS, еще одной из фирм, входящих в группу. Фирму заподозрили в двух преступлениях – нарушении международных санкций и подлоге документов.