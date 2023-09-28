Река Нарова впадает в море, рядом с устьем в нее впадает река Россонь. Тонкая «цепочка» между рекой и морем – разрушенный мол. Вид на Нарва-Йыэсуу из самолета. Фото: Николай Андреев

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Николай Андреев

28 сентября 2023 в 10:29

Выход в море из Наровы будет только через Россию, если срочно не отыскать миллионы

Мол в Нарва-Йыэсуу, разрушенный сильным штормом еще в 2005 году, защищал устье пограничной реки от песка, который наносят ветер и волны. Без этой защиты устье становится все мельче, уже не всем судам, идущим в Нарву, удается войти в реку. Пограничники также могут использовать только небольшие катера. Из-за движения песка фарватер смещается на восток, и через несколько лет попасть в порты Нарвы и Нарва-Йыэсуу можно будет только через территорию РФ.

Мол начали строить в 1989-м году, смонтировав две металлические стены, уходящие в море. С распадом СССР работы встали. Строители не успели установить сверху все бетонные плиты, которые делали бы конструкцию жесткой, рассказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. Неиспользованные плиты так и лежат на пляже, а из воды теперь видны остатки разрушенных штормом стен.

Городские власти постоянно говорят о важности восстановления мола. Но для небольшого курортного города затраты на это – больше половины годового бюджета, поэтому своими силами город справиться не сможет.

Недостроенный мол в Нарва-Йыэсуу был разрушен сильным штормом в 2005 году. Фото: Николай Андреев

Откладывать вопрос становится все сложнее. Город отправил ходатайство о европейском финансировании, как только появилась подходящая программа, и надеется получить положительный ответ в конце октября. Но и этих денег будет недостаточно.

Углублять дно бесполезно

Анатолий Иванов – руководитель Нарвского порта, и один из руководителей Яхт-клуба Нарва-Йыэсуу, в состав которого входит детская парусная школа. И нарвский, и усть-наровский порт расположены на реке, и о сложностях прохода через обмелевшее устье Иванов знает не понаслышке.

«То, что песок постоянно попадает в устье, влияет на его глубину, – объяснил Анатолий Иванов. – Это, в свою очередь, влияет на то, какие суда могут заходить в устье и выходить из реки Нарова обратно в море. Мол – это преграда, чтобы глубина в устье оставалась стабильной и не возникало мели. И чтобы устье можно было чистить. Сейчас его не чистят, потому что это дорого и бесполезно».

Если ситуация продолжит усугубляться, Нарва и Нарва-Йыэсуу окажутся отрезаны от яхтенного туризма, сказал Анатолий Иванов. При этом, оба порта ранее получали из европейских фондов деньги на создание инфраструктуры для него. Устье Наровы Анатолий Иванов называет «бутылочным горлышком».

Из Нарвы в Таллинн через Россию

Яхты и катера в порту Нарва-Йыэсуу рядом с устьем реки. Фото: Николай Андреев

«Фарватер смещается в российскую сторону. Мы говорим о том, что в ближайшей перспективе навигация в этом месте вообще будет невозможной, – сказал Иванов. – Сегодня по эстонской стороне реки могут ходить эстонские суда, по российской, соответственно, российские. Но уже сейчас, если к нам будет заходить яхта с осадкой 2-2,5 метра, и будет низкий уровень воды – возникнут проблемы. На самом деле проблемы есть уже два-три года: когда проводились крупные регаты, которые заканчивались в Нарва-Йыэсуу, а уровень воды падал – к финишу шли 15-16 яхт, из них процентов 30-40 просто не могли зайти. Они разворачивались и уходили».

Уровень воды колеблется в зависимости от погоды и от работы шлюзов Нарвского водохранилища, которыми управляют из Ивангорода.

Мэр курортного города Максим Ильин рассказал, что граница обозначена буями, и она не везде совпадает с фарватером. На прошлой неделе, добавил он, по российской части реки баржа везла в сторону Ивангорода какие-то крупные емкости – это показывает, что там могут проходить более крупные суда.

Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу курсирует также речной трамвайчик Caroline, который позапрошлым летом перегнали в Ида-Вирумаа из Амстердама. У него осадка низкая, сказал Анатолий Иванов, и войти в реку он смог. Но если обмеление продолжится, его курсирование тоже будет под вопросом – он не сможет выбираться в Таллинн на обязательный техосмотр.

Близость к России пугает туристов, но не продавцов яхт

Ученики яхтенной школы знают, что выходить в море безопаснее буквально по самой границе с РФ – там глубже. Но иностранные туристы относятся к этому иначе. Из-за войны в Украине поток туристов снизился еще сильнее, чем из-за пандемии.

Ученик детской парусной школы занимается под присмотром тренера и российского пограничного катера. Фото: Николай Андреев

«К сожалению, многие иностранные туристы просто боятся сюда заходить из-за близости к Российской Федерации», – сказал руководитель Нарвского порта.

По его словам, раньше до Нарвы доходили 20-25 яхт в сезон – обычно с семьями или семейными парами из Финляндии или Швеции. В это году было только пять или шесть заходов. В порту Нарва-Йыэсуу посетителей больше, но за счет транзита – до сих пор из Европы продолжают перегонять яхты для продажи в России. Хотя в таких сделках множество сложностей, формально, яхты не дороже 50 тысяч евро не нарушают европейские санкции.

«Все, что дороже, считается предметом роскоши, это запрещено поставлять. На моей памяти уже несколько яхт в этом году развернули обратно», – рассказал Анатолий Иванов.

Пограничник: незаметно здесь не пройти

«Действительно, в этом месте есть мелководье, которое – в зависимости от погодных условий – может стать проблемой для прохождения, - сообщила руководитель группы Нарвского кордона Кятлин Лийва. – Однако это касается скорее крупных судов, которые, например, направляются в порт Нарва-Йыэсуу. Для катеров погранохраны это природное образование не является препятствием».

Мэр города, со слов рыбаков, рассказывает, что при особенно низком уровне воды реку в устье можно перейти вброд – глубина становится меньше человеческого роста. Правда, этот брод – прямо у пограничного пункта.

«С точки зрения безопасности мы также не видим здесь особых угроз, поскольку надзор за границей и несанкционированными переходами границы проводится повсеместно и постоянно, – сообщила Кятлин Лийва. – Вброд пересечь это место так, чтобы об этом не узнали пограничники, практически невозможно».

Мэр Нарва-Йыэсуу ищет недостающие миллионы

Ветер и течение двигают в сторону устья Наровы большие объемы песка. Морской пляж в этом месте особенно широкий и постепенно переходит в дюны, поросшие травой. Максим Ильин рассказал, что когда-то здесь были две городские улицы, которые некоторые жители города еще помнят, но движущийся песок постепенно поглотил их.

После восстановления мола из устья Наровы (с эстонской стороны границы) предстоит убрать 10 тысяч кубометров песка. Углубление устья является частью проекта строительства нового мола. Строительный проект, составление которого уже обошлось городу в 300 тысяч евро, был готов три года назад.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин показывает проект нового мола. Фото: Николай Андреев

Реализация проекта потребует более 7 млн евро. Для сравнения: весь городской бюджет Нарва-Йыэсуу – 12-13 миллионов. При этом, сейчас город одновременно ведет несколько дорогих строек, и на мол нет даже кредитных средств.

По словам мэра, город много раз просил выделить средства из госбюджета, на месте побывали несколько министров и прошлый премьер-министр Юри Ратас. Только сейчас открылась первая программа, из которой можно запросить часть средств на мол, и город направил ходатайство на 4 млн. Еще более 3 млн евро нужно где-то наскрести, мэр надеется на госбюджет, поскольку речь все-таки идет о внешней границе ЕС.

«Я уверен, что дадут поддержку из программы, – сказал Максим Ильин. – А вот из госбюджета – должно быть серьезное лобби, чтобы в нынешней ситуации с госбюджетом наш проект поддержали».

Перед строительством нового мола власти Нарва-Йыэсуу собираются сносить руины старого. Если деньги на новый удастся найти, проблема устья будет решена в 2026 году. Широкий мол с освещением, с местами для торговли станет новой достопримечательностью. На его оконечности в 467 метрах от берега предусмотрена круглая «селфи-площадка» с летним кафе.

Если же осуществить проект не удастся, то без остатков старого мола обмеление устья и смещение фарватера на территорию России, наоборот, ускорятся.