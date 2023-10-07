    Израиль подвергся внезапной атаке, объявлена война

    Израильский город Ашкелон после обстрела.Фото: AFP/Scanpix

    Утром седьмого октября Израиль подвергся массированному ракетному удару со стороны сектора Газа. К полудню из израильских СМИ было известно о как минимум 40 погибших со стороны Израиля. Почти 740 израильтян к тому моменту были ранены, около 35 человек захвачены в заложники, передает DW.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к согражданам, заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию. В стране объявлено чрезвычайное положение и проходит сбор резервистов.
    Вооруженные палестинцы атаковали израильскую военную технику.Фото: STRINGER
    Утром в субботу ЦАХАЛ сообщил о проникновении на территорию Израиля групп боевиков из сектора Газа. По словам очевидцев, речь шла о десятках вооруженных людей, передвигавшихся на автомобилях. В некоторых населенных пунктах шли уличные бои.
    Командующий военным крылом палестинской исламистской организации ХАМАС Мухаммед ад-Дейф назвал удары "днем великой революции". "Мы объявляем о начале операции "Наводнение Аль-Акса" и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тыс. ракет и снарядов. С сегодняшнего дня координация мер безопасности с оккупантами прекращается. Наш народ вновь обретает революцию и возвращается к проекту создания государства. Каждый, у кого есть винтовка, сегодня должен ее вынуть, ибо время пришло", - говорится на сайте военного крыла.
    Палестинские группировки на Западном берегу реки Иордан также объявили состояние общей боевой готовности. Они призвали к немедленному нападению из всех точек "на оккупационные силы и их поселенцев".
    Заместитель главы политбюро движения Салех аль-Арури призвал арабские и исламские страны присоединиться к операции "Наводнение Аль-Акса".
    После заседания кабинета министров безопасности в израильском военном штабе в Тель-Авиве министр обороны Йоав Галлант предупредил, что ХАМАС «допустил серьезную ошибку», обстреляв ракетами южный и центральный Израиль в ходе внезапной утренней атаки. «Государство Израиль выиграет эту войну», — заявил Галлант.
    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении к жителям в связи с атакой назвал происходящее полноценной войной.
    «Мы в состоянии войны, а не военной операции. ХАМАС предпринял смертоносное и неожиданное нападение на государство Израиль и его граждан. Прежде всего я отдал приказ очистить израильские поселения от террористов, которые туда проникли и распорядился о крупномасштабной мобилизации резервистов. Враг заплатит невиданную цену», — цитирует его Би-би-си.
    ВВС Израиля сообщили о нанесении ответных ударов по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа: 17 военным объектам и четырем командным центрам.
    Накануне по европейскому календарю была 50-я годовщина Войны Судного дня (Октябрьской войны), когда Израиль также неожиданно подвергся атаке со стороны Египта и Сирии.
    Лидеры США и Европы, включая Эстонию, заявили о безоговорочной поддержке Израиля.

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