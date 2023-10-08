Предприниматель: реновация многоквартирных домов оживит экономику без ущерба для бюджета

Как отремонтировать жилой фонд без ущерба для кошельков и с выгодой для государства?

Вместо того, чтобы проклинать Брюссель, необходимо систематически делать эстонский жилой фонд более энергоэффективным. В статье, отправленной на конкурс мнений Edukas Eesti, свое решение предлагает Йоонас Лакс.