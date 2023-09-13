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13 сентября 2023 в 14:13









Новые школы, развитие Горхолла и Петербургское шоссе: бюджетная стратегия Таллинна на 2024-2027 гг.

Таллинн. Фото иллюстративное. Фото: Raul Mee

Таллиннская горуправа представила горсобранию бюджетную стратегию Таллинна на 2024-2027 годы, а также прикладную программу стратегии развития «Таллинн 2035» на 2024-2027 гг.

Мэр Таллинна Михаил Кылварт пояснил в пресс-релизе, что Таллинн придерживается при составлении бюджетной стратегии консервативного подхода, поскольку до сих пор неизвестно, как государство планирует реорганизовать доходную базу местных самоуправлений и какие затрагивающие местные самоуправления налоговые изменения планируется реализовать.

«Мы адаптировались к новым условиям и пересмотрели как прогнозы в области доходов, так и скорректировали перечень объектов инвестиций. Несмотря на это, Таллинн не отказался от планирования важных инвестиций. Одной из приоритетных сфер является образование, поэтому мы продолжим модернизацию учебной среды в школах и детских садах, однако продолжить реализацию важных инвестиций планируется во всех основных сферах. Ухудшение экономической среды может вызвать необходимость в рассредоточении части инвестиций и их реализации в более отдаленной перспективе», – пояснил Кылварт.

Для финансирования инвестиций будут использоваться городские средства, в максимальном объеме пособия Евросоюза в период финансирования, а также пособия из государственного бюджета. Кроме того, планируется частично финансировать инвестиции за счет займа, сохраняя при этом долговую нагрузку города на умеренном уровне.

В области городского строительства и городского планирования продолжится развитие Горхолла и района вокруг него при содействии частного сектора, строительство социальных домов в различных районах. Кроме того, начнется подготовка к проведению крупномасштабной реновации зданий, построенных по типу общежитий.

В сфере городского транспорта в период, охватываемый бюджетной стратегией, в качестве целей заявлены повышение удобства использования общественного транспорта и его экологичности, обновление подвижного состава и развитие инфраструктуры.

Наиболее важными объектами в сфере дорожного ремонта станут реконструкция Петербургского шоссе, улицы Лийвалайа, Тулика и Ластекоду. Важным объектом станет также завершение работ по строительству многоуровневого перекрестка Тонди, а также улучшение условий для проезда велосипедистов на связанных с ним улицах Котка и Тонди.

В сфере социального обеспечения и здравоохранения продолжится проектирование Таллиннской больницы, завершится реновация Таллиннского центра душевного здоровья, начнется строительство нескольких новых зданий для учреждений социального попечения и центров для различных целевых групп.

В сфере образования продолжится приведение в порядок школьной сети и комплексная реновация школьных зданий. Помимо пристроек к Гимназии Вестхольма, Таллиннской реальной школе и школе Хийу, начнется проектирование пристроек Таллиннской Кивимяэской основной школы и Каламаяской основной школы, а также Ныммеской основной школы. Дополнительно в бюджетную стратегию внесено строительство новой основной школы в микрорайоне Пикалийва в Хааберсти, новой основной школы в Ласнамяэ (ул. Мартса, 4), а также основной школы в Пыхья-Таллинне (ул. Карьямаа, 18). Кроме того, будут завершены работы в Таллиннской художественной школе и начнется строительство нового здания центра по интересам «Кулло».

Бюджетная стратегия также предполагает строительство и реновацию нескольких детских садов. В области благоустройства и охраны окружающей среды приоритетом является развитие сети природных зон, приведение в порядок парков, пляжей и озеленения. Также запланированы инвестиции, направленные на приведение в порядок инфраструктуры столичных кладбищ и на создание центров экономики замкнутого цикла.

В стратегический период основной бюджетно-политической целью города будет сохранение положительного сальдо по основной деятельности, которое позволит покрывать по меньшей мере платежи по возврату основной части кредитов и расходы по процентным ставкам. В период действия стратегии город будет удерживать рост расходов на основную деятельность ниже уровня роста доходов от основной деятельности, а долговую нагрузку города – на умеренном уровне. Также сохранится цель обеспечить буфер ликвидности, который покрывал бы расходы города как минимум на двухнедельный период, его размер будет составлять по меньшей мере 50 млн евро, сообщается в пресс-релизе.