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dv.ee

2 ноября 2023 в 8:01









Две трети оборота Eesti Energia получила за пределами Эстонии

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Оборот концерна Eesti Energia в третьем квартале достиг 408 миллионов евро, из которых 66 процентов были получены концерном за пределами Эстонии, сообщается в пресс-релизе.

Нормализованная чистая прибыль концерна в третьем квартале составила 39 миллионов евро, что на 55 процентов выше, чем в прошлом году. Концерн также увеличил инвестиции на 61 процент до 200 миллионов евро. Большую часть этой суммы составили инвестиции Enefit Green, дочерней компании концерна в сфере возобновляемых источников энергии, в ветропарки.