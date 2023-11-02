Две трети оборота Eesti Energia получила за пределами Эстонии

Налоговый консультант: эстонским предпринимателям грозит усиление бюрократии
Бюрократии, с которой приходится иметь дело эстонским предпринимателям, и без того обремененным повышением налогов, вскоре прибавится из Европы. Новая евродиректива составлена с учетом налоговых систем разных стран, и ее необходимость с учетом особенностей подоходного налога в Эстонии сомнительна, пишет старший налоговый консультант PwC Eesti Оливер Келлер.
Бюрократии, с которой приходится иметь дело эстонским предпринимателям, и без того обремененным повышением налогов, вскоре прибавится из Европы. Новая евродиректива составлена с учетом налоговых систем разных стран, и ее необходимость с учетом особенностей подоходного налога в Эстонии сомнительна, пишет старший налоговый консультант PwC Eesti Оливер Келлер.