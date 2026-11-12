RMK закроет отель и ресторан в усадьбе Сагади и сократит 22 сотрудников

«Поскольку ресторан и гостиница на время ремонта уходят на паузу, мы, к сожалению, вынуждены сократить 22 должности», — сказал член правления RMK Кристьян Тыниссон. По его словам, работников предупредили еще в марте 2026 года, а официальные уведомления о сокращении им вручат в конце года.
После ремонта RMK собирается сдать гостиницу и ресторан внешнему оператору и надеется, что тот возьмет на работу нынешний персонал.
Новый визит-центр, судя по заявке
RMK в Департамент охраны памятников старины, разместится в здании, которое сейчас используется как хостел, — в доме управляющего усадьбой, который охраняется как памятник. В той же заявке RMK оценивает посещаемость парка в 20 000–25 000 человек в год. Под экспозицию хотят занять оба этажа, а на первом для этого придется убрать часть внутренних стен.