    Банкротство Eviko угрожает академии художеств

    Eviko должна была построить новое здание Эстонской академии художеств в Таллинне.Фото: Андрас Кралла

    Из-за банкротства строительной компании Eviko может пострадать Эстонская академия художеств – возведение нового корпуса не только затягивается, но и вызывает финансовые сложности.

    После того как руководство Eviko AS решило перейти от санации компании к банкротству, у нее осталось более 170 контрагентов, которые ждут оплаты долгов на миллионы евро. Среди пострадавших и Эстонская академия художеств – Eviko должна была построить ее новый учебный корпус по адресу ул. Коцебу, 10. Строительство застопорилось, когда подрядчики отказались заключать контракт с компанией, проходящей процедуру санации, пишет Ärileht.
    В итоге в конце октября соглашение между Eviko и Эстонской академией художеств было расторгнуто. С 1 ноября академия взяла на себя строительный объект и организует текущие работы напрямую с субподрядчиками, чтобы хотя бы законсервировать объект к зиме, то есть обеспечить устойчивость к воздействию влажности и отрицательной температуры.
    При этом академия столкнулась с финансовыми трудностями – строительство частично финансировалось из средств Евросоюза. Поскольку завершить проект до конца года не удастся, дальше платить учреждению придется самостоятельно, уточнил директор по финансовым и административным вопросам академии Андрес Таммсаар.
    В итоге доля финансирования ЕС составляет 35%, остальное поступит из собственных средств академии. «Мы достроим здание, несмотря ни на что», – обещает Таммсаар.

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