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Строительная фирма Eviko перед банкротством неожиданно сменила владельца
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Строить АЭС или нет? МАГАТЭ считает, что Эстония готова к решению
Эпицентр
Две украинки заканчивают ремонт квартиры в Кохтла-Ярве – в доме, который могут снести
Пустые и полупустые многоквартирные дома – давняя головная боль Кохтла-Ярве. Население города уменьшается, заброшенные квартиры создают дополнительную нагрузку для КТ. Когда жителей становится слишком мало, они уже не в состоянии поддерживать дом в нормальном состоянии, и он пустеет совсем. Власти постепенно сносят так называемые «заброшки». Но в списке на снос есть дома, в которых живет много людей. И новость о том, что их жилье могут снести, вызвала у них шок.
Пустые и полупустые многоквартирные дома – давняя головная боль Кохтла-Ярве. Население города уменьшается, заброшенные квартиры создают дополнительную нагрузку для КТ. Когда жителей становится слишком мало, они уже не в состоянии поддерживать дом в нормальном состоянии, и он пустеет совсем. Власти постепенно сносят так называемые «заброшки». Но в списке на снос есть дома, в которых живет много людей. И новость о том, что их жилье могут снести, вызвала у них шок.
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Инвестор
Bigbank увеличил квартальную прибыль на 75%
Чистая прибыль Bigbank за третий квартал увеличилась на 73% в годовом сравнении. Результат за девять месяцев оказался на 38% выше прошлогоднего.
Чистая прибыль Bigbank за третий квартал увеличилась на 73% в годовом сравнении. Результат за девять месяцев оказался на 38% выше прошлогоднего.
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Деловые в эфире
Вкус биржи: инвесторы разочарованы. Народ категорически отказывается нищать
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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Андрес Сутть: государство инвестирует образцово, подавая пример частному бизнесу
«Само государство уже инвестирует образцово. Теперь же наша задача — найти решения, которые будут способствовать росту инвестиций со стороны частного сектора», — считает депутат Рийгикогу, бывший министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть.
«Само государство уже инвестирует образцово. Теперь же наша задача — найти решения, которые будут способствовать росту инвестиций со стороны частного сектора», — считает депутат Рийгикогу, бывший министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть.
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Лариса Шабунова: женщине всегда приходится доказывать право занимать свою должность
Этот выпуск подкаста «Деловые люди» мы записали в Нарве в кабинете генерального директора металлообрабатывающего завода Fortaco Ларисы Шабуновой. Но говорили не про отрасль, а про гендерное равенство и вопросы женского лидерства: каково это – 9 лет руководить заводом? Как с подножья карьерной лестницы дойти до ее вершин и какие качества при этом необходимы?
Этот выпуск подкаста «Деловые люди» мы записали в Нарве в кабинете генерального директора металлообрабатывающего завода Fortaco Ларисы Шабуновой. Но говорили не про отрасль, а про гендерное равенство и вопросы женского лидерства: каково это – 9 лет руководить заводом? Как с подножья карьерной лестницы дойти до ее вершин и какие качества при этом необходимы?
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