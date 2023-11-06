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Харро Пуусильд

6 ноября 2023 в 9:14









Номинант на звание «Промышленник года»: вечно затягивать пояс не получится, будут банкротства

«Это трудное время, и промышленникам приходится принимать необходимые решения», — говорит Райво Васну. Фото: Liis Treimann

Правительство должно проверить, являются ли конкурентными условия, созданные для наших производителей, поскольку Эстонии приходится конкурировать с другими странами на экспортных рынках, говорит номинант на звание промышленника года, глава NPM Silmet Райво Васну.

Материнская компания NPM Silmet в настоящее время строит новый завод по производству магнитов в Нарве, который должен быть завершен в конце 2024 года. По словам Райво Васну, в настоящее время обсуждаются планы расширения NPM Silmet, которые должны проясниться в ближайшие несколько кварталов. «Окончательного решения о том, как оно будет выглядеть, пока нет, и это будет вопросом ближайших месяцев. Но очевидно, что нам придется увеличить объемы производства», - объясняет Васну изданию Tööstusuudised. По его мнению, инвестиции Silmet могут составить сумму, сопоставимую с инвестициями в завод по производству магнитов.

Далее следует интервью с Райво Васну.

Как вы восприняли новость о том, что стали кандидатом на звание «Промышленник года» и теперь входите в тройку номинантов?

На самом деле это было удивительно, и с самого начала следует прояснить одну вещь. Промышленник по-эстонски фактически означает владельца предприятия и того, кто инвестирует собственные средства. Меня можно все-таки называть руководителем промышленного предприятия. Я не владелец Silmet, но действительно его руководитель.

Как вы оцениваете развитие эстонской промышленности? В настоящее время речь идет о снижении экспорта, ослаблении конкурентоспособности и неопределенности в экономике. Что говорит ваша интуиция лидера? В какой ситуации мы находимся, чего нам ждать в новом году?

Ситуация непростая, и я слышу от коллег про следующий год, что все составляют бюджеты и делают вид, что ничего не произошло. Мы не знаем, что будет в следующем году, не знаем, какими будут следующие ограничения и санкции. Мы живем с верой, что однажды мир успокоится, но неопределенность действительно беспокоит.

Внешняя торговля... на западе трудно, на восток нельзя. Сейчас возникли и совершенно новые интересные ситуации, в финансовой сфере возник целый ряд так называемых серых стран, которых нигде нет на странице санкций, торговля с ними не запрещена, но торговать с ними все же нельзя, потому что платежи не движутся ни туда, ни сюда. На бумаге это нигде не зафиксировано, и ты с удивлением узнаешь, почему тебе не могут выплатить деньги из Узбекистана. Некоторые отрасли играют по своим правилам. Они создают новые и интересные задачи.

Если говорить о долгосрочных инвестициях, то здесь возникли новые задачи, которых раньше не было. Наши собственные климатические обещания, которые нужно учитывать при инвестировании – иногда их так много и они возникают так быстро, что все не прочитаешь. Мы видим, что суды выносят решения об остановке некоторых проектов. В случае с Enefit климатические цели не подчеркивались, однако министр сказал, что, глядя на климатические цели... Это заставляет предпринимателей нервничать.

Когда дела снова пойдут на лад? Многие считают, что это случится во второй половине следующего года.

Я тоже скажу, что ситуация не улучшится до второй половины следующего года. Что произойдет дальше, спрогнозировать не смогу, поскольку мир очень изменчив.

Склонны ли мы торопиться с решением проблемы климата и устойчивого развития?

Иногда мы спешим и не оставляем себе возможности или времени на переговоры. Переговоры с теми, кто планирует инвестировать в будущем. Навязанные рамки довольно тесны, и планировать в них что-то большое... [сложно]. Если бы кому-то пришла в голову идея построить в Эстонии аккумуляторный завод, в этих рамках это было бы невозможно.

Сколько еще мы будем слышать о банкротствах?

Обязательно еще услышим. Не могу сказать процент и цифру, но вечно затягивать пояс нельзя. Когда рынки такие, какие сейчас, это надо просто пережить.

Как вы оцениваете налоговые изменения и их влияние?

Если посмотреть на это со своей стороны, то это не влияет на повседневную деятельность нашей компании, которая почти на 100 процентов экспортирует. Но на повседневную жизнь вокруг нас, безусловно. Здесь есть предприятия, которые работают на местный рынок, и когда платежеспособность людей падает, у них (компаний, производящих для местного рынка - ред.) дела идут ничуть не лучше.

Промышленник года 2023 Станет известен 15 ноября 2023 года на конференции « Tööstuse äriplaan 2024». Посмотреть программу и зарегистрироваться можно найти здесь. Номинанты: Рауль Кирьянен (Fibenol), Таави Мадиберк (Skeleton Technologies) и Райво Васну (BPM Silmet). В рамках конференции также пройдет дискуссия среди номинантов, на которой будут обсуждаться перспективы экономики и промышленности Эстонии в новом году. Конкурс «Промышленник года» организуют Äripäev, Tööstusuudised и ABB Eesti.

Что бы вы сказали правительству сейчас?

Правительство могло бы повернуться лицом к производителям. Это громкая фраза, но можно было бы посмотреть шире и взглянуть, конкурентоспособны ли условия, созданные для наших производителей. Поскольку мы говорим об экспорте, это означает, что нам приходится конкурировать с другими странами, в том числе с теми, которые входят в Евросоюз. Если мы посмотрим на государственные субсидии на разных рынках - в США, Германии - то поймем, что бюджет Эстонии небольшой - мы маленькая страна, объемы субсидий тоже меньше - но на мировом рынке не имеет значения, откуда ты, конкуренция есть конкуренция.