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dv.ee

10 октября 2023 в 11:39









Предприниматели о госбюджете: «Бесполезно говорить о высшей математике тем, кто и арифметику забыл»

Да заберите уже у предпринимателя все – как будто предлагает Владимир Либман. Фото: Andras Kralla

«А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь», – цитатой из Крылова отзывается о деятельности правящей коалиции промышленник Владимир Либман. С его точки зрения, «бесполезно говорить о высшей математике людям, которые и школьную арифметику забыли».

«Нынешняя коалиция под руководством Партии реформ творит полный налоговый беспредел», – замечае т директор работающей в сфере транспорта и логистики Airest AS Алексей Лупицкий, признаваясь, что ему стыдно за поддержку реформистов на выборах.

«Примерно половина фирм, с которыми я сотрудничаю, закончит 2023 год с убытками. Из этих фирм примерно 30 процентов полностью завершат свою деятельность», – предполагае т практикующий бухгалтер Елена Кирс. По ее мнению, фактически экономическое положение этих компаний является калькой с положения Эстонии в целом. «Вот только нет у этих фирм податного населения – они существуют в реальной жизни, а не в сказке», – говорит она.

В бюджете необходимо уменьшить расходы на оборону до 2% ВВП. Это позволит закрыть все дыры. Также необходимо снизить все акцизы или дотировать энергоносители – это будет хороший стимул для оживления перерабатывающей промышленности (сельскохозяйственного сектора, деревопереработки и т.д.), считает владелец строительной фирмы GEoks Ehitus OÜ Геннадий Шишов.

Прессе пора перестать нагнетать обстановку, рассказывая про угрозу с востока. «Лучше бы писали о недопустимости увеличения военных расходов. Тогда и бюджет будет сбалансированным», – считает и руководитель ида-вируской строительной фирмы Visto OÜ Виктор Отс.

Значительную часть госбюджета действительно составляют оборонные расходы, но они абсолютно оправданны, считает руководитель языковой школы Atlasnet Group OÜ Сергей Редкий. Он одобряет увеличение оборонных расходов до 1,33 млрд евро и предполагает, что небольшой дефицит бюджета Эстонии по общемировой практике будет покрыт кредитами или доходными государственными облигациями.

Зато бывший финансовый работник, а ныне пенсионерка Неонила Царюк считает, что любой бюджет должен быть разумно сбалансирован, к тому же неэтично брать сейчас кредиты, возлагая их погашение на потомков.

Инвестор Андрей Астапенко замечает при этом, что рост доходов опережает рост расходов на 40%, что на первый взгляд выглядит неплохо, однако правильно рассмотреть это соотношение на протяжении последних пяти лет.

Владелец бухгалтерской фирмы OÜ Sõna ja tegu Николай Фефелин считает, что, составив такой государственный бюджет, правительство погрешило против принципа консервативности международных стандартов финансовой отчётности.

Согласно этому принципу, бюджет следует составлять осмотрительно и взвешенно, чтобы избежать завышения оценки имущества и доходов или недооценки обязательств и расходов. Он напоминает, что руководство должно избегать излишнего оптимизма, а также учитывать всевозможные обстоятельства, способные повлиять на балансовую стоимость имущества и обязательств. Как правление фирмы должно учитывать опыт предыдущих периодов, связанный с сомнительными поступлениями, так и правительство государства не должно исходить из оптимистичного предположения, что, возможно, ситуация улучшится.

В целом участники опроса DV, скорее, недовольны бюджетной политикой действующего правительства и относятся к ней критически.

Книгу Яака Роосааре «Как стать богатым. Учебник» получает автор наиболее популярного мнения Елена Кирс.