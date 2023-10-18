    Стали известны три финалиста конкурса «Промышленник года»

    В финал вышли представители инновационных отраслей и один металлург. Фото: Рауль Меэ/Лийз Трейманн

    Зеленые технологии и энергопереход – такие темы близки жюри престижной премии предпринимателей Эстонии, если судить по компаниям, вышедшим в финал.

    Конкурс «Промышленник года» близок к завершению, сообщает портал Tööstusuudised.ee. Тройку финалистов жюри определило следующим образом:
    a) Таави Мадиберк, руководитель и сооснователь Skeleton Technologies. Компания производит уникальные накопители энергии собственной разработки на изогнутом графене. Ее суперконденсаторы можно использовать как на транспорте, так и на производстве, технология преподносится как источник нулевых выбросов CO2.
    b) Рауль Кирьянен, владелец Fibenol, занимается биохимией. Fibenol производит сахара из отходов деревообрабатывающих предприятий.
    c) Райво Васну, генеральный директор NPM Silmet, завода по производству редких и редкоземельных металлов.

    Как будет определен победитель?

    Победитель будет определен голосованием экспертов-членов жюри и читателей Tööstusuudised.ee и Äripäev (пропорциональное распределение по 50%). После того как читатели узнали о кандидатах, выбранных жюри, они могут выбрать своего фаворита из финальной тройки.
    Победитель будет объявлен 15 ноября на конференции «Tööstuse äriplaan 2024».
    В жюри конкурса входят: глава Milrem Кулдар Вяэрси, бизнес-менеджер ABB в Балтии Юкка Патрикаинен, генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс, член правления EAS и KredEx Сигрид Харйо, руководитель промышленного сектора Министерства экономики и связи Андри Харан и генеральный директор Äripäev Игорь Рытов.
    Конкурс организован Äripäev, Tööstusuudised.ee и ABB.
    Прочитать о кандидатах можно здесь.

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