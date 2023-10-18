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dv.ee

18 октября 2023 в 8:43









Стали известны три финалиста конкурса «Промышленник года»

В финал вышли представители инновационных отраслей и один металлург. Фото: Рауль Меэ/Лийз Трейманн

Зеленые технологии и энергопереход – такие темы близки жюри престижной премии предпринимателей Эстонии, если судить по компаниям, вышедшим в финал.

Конкурс «Промышленник года» близок к завершению, сообщает портал Tööstusuudised.ee. Тройку финалистов жюри определило следующим образом:

a) Таави Мадиберк, руководитель и сооснователь Skeleton Technologies. Компания производит уникальные накопители энергии собственной разработки на изогнутом графене. Ее суперконденсаторы можно использовать как на транспорте, так и на производстве, технология преподносится как источник нулевых выбросов CO 2 .

b) Рауль Кирьянен, владелец Fibenol, занимается биохимией. Fibenol производит сахара из отходов деревообрабатывающих предприятий.

c) Райво Васну, генеральный директор NPM Silmet, завода по производству редких и редкоземельных металлов.

Как будет определен победитель?

Победитель будет определен голосованием экспертов-членов жюри и читателей Tööstusuudised.ee и Äripäev (пропорциональное распределение по 50%). После того как читатели узнали о кандидатах, выбранных жюри, они могут выбрать своего фаворита из финальной тройки.

Победитель будет объявлен 15 ноября на конференции « Tööstuse äriplaan 2024 ».

В жюри конкурса входят: глава Milrem Кулдар Вяэрси, бизнес-менеджер ABB в Балтии Юкка Патрикаинен, генеральный директор Эстонской торгово-промышленной палаты Майт Пальтс, член правления EAS и KredEx Сигрид Харйо, руководитель промышленного сектора Министерства экономики и связи Андри Харан и генеральный директор Äripäev Игорь Рытов.