    Владимир Либман: самый черный сценарий – «привет, родина, мы закрываемся!»

    Владелец Limestone Factories of Estonia OÜ Владимир Либман видит в запланированной реформе серьезные риски для эстонского экспорта.Фото: Andras Kralla

    Предложенные поправки к Закону о недрах, предусматривающие радикальный рост платы за аренду государственных земель, ставят под угрозу эстонский экспорт, уверен владелец крупнейшего в стране производителя щебня Владимир Либман.

    По его словам, если поправки примут в нынешнем виде, велик риск, что строительные заказы, рабочие места и налоги будут уходить из Эстонии в Финляндию.
    «Это абсолютно непродуманное, необоснованное и несправедливое решение, – говорит владелец Limestone Factories of Estonia OÜ Владимир Либман. – На сегодня стоимость экологических налогов в себестоимости продукции составляет от 3 до 5%. Законопроект предполагает, что за 8 лет только аренда повысится больше, чем в 20 раз. Таким образом, за счет всех повышений цена нашего продукта может увеличиться вдвое. В этом случае она приблизится по цене к стоимости финского гранитного щебня. А это значит, что заказы, рабочие места, налоги уйдут в Финляндию».

    Что тут можно сказать? «Привет, родина! Мы закрываемся». Конечно, это самый черный сценарий. Повышение аренды за первые два года не выглядит катастрофическим. Мы, конечно, будем поднимать цены. И конкурентоспособным эстонский щебень останется до тех пор, пока он дешевле финского гранитного щебня. В конечном итоге заплатят за все, пострадают налогоплательщики.

    Владимир Либман
    владелец Limestone Factories of Estonia OÜ
    «Логика тут просматривается такая: "Бери с тех, кто еще дышит". Предлагают зарезать последнюю курицу, которая несет яйца, Дорожники уже в очень тяжелом положении, вынуждены проводить массовые сокращения. За ними мы, за нами бетонные заводы? – задается вопросом руководитель Limestone: Конечно, сейчас в северных странах сокращается число строительных заказов. Но когда-нибудь строительный рынок снова оживет. И если цена на эстонские стройматериалы будет слишком высокой, мы потеряем экспорт».
    При этом владелец карьера Вяо подчеркнул, что предприниматели умеют адаптироваться к кризисам, однако не стоит создавать их искусственно. «Бизнес сумеет адаптироваться. Но пострадает эстонская экономика, пострадают жители Эстонии, налогоплательщики», – полагает промышленник. Либман отметил, что ясны причины, заставляющие государство искать источники доходов, но то как принимаются конкретные решения, вызывает недоумение: «Мы понимаем, что вокруг происходит, экономическую ситуацию мы видим. Но хотим и встречной солидарности. Так просто нельзя – это волюнтаризм. На изучение законопроекта о повышении стоимости аренды нам дали неделю...»
    Либман также напомнил, что в 2000-х годах правительство уже предпринимало попытки радикально увеличить стоимость эксплуатации недр, однако тогда с помощью канцлера права предпринимателям удалось признать реформу незаконной. Тогда в течение трех лет Эстония вернула промышленникам переплаченные за год действия новых правил налоги.

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