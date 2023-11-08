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Николай Андреев

8 ноября 2023 в 11:50









Перевозчики о закрытии погранперехода в Ивангороде: это будет больно

Реконструкция погранперехода будет длиться больше двух лет. Фото: Andras Kralla

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии пункта пропуска через границу в Ивангороде. Для автотранспортных предприятий Ида-Вирумаа это станет серьезным ударом и приведет к росту расходов.

Граница (за исключением пешеходной части) закроется с 1 февраля 2024 года и до окончания реконструкции. Как ранее писали ДВ, реконструкцию планируется провести за 2 года и 4 месяца

В компании не уверены, что выдержат

«Для того, чтобы делать работу, которую мы сейчас делаем, нужно будет делать почти 600 км лишнего пробега, который вряд ли нам кто-то восполнит, — говорит Николай Бурдаков, руководитель и совладелец транспортной компании Narva Auto AS. — Ведь что касается перевозок из Эстонии в Россию, из Европы в Россию, то несанкционных грузов для них остается все меньше и меньше».

Из-за этого, по словам Бурдакова, просто поднять цены, чтобы компенсировать свои возросшие расходы на российском направлении, не получится.

«Когда конкуренция высочайшая, а грузов становится все меньше и меньше — как это возможно? — отметил он. — Сложно предугадать, насколько больно это ударит по нам. Но то, что это будет больно — это точно. Насколько больно, и сможем ли мы выдержать — неизвестно».

Владелец Narva Auto Николай Бурдаков. Фото: Николай Андреев

Основные направления перевозок у Narva Auto — это Европа-Россия, Эстония-Европа, Эстония-Россия. При этом из-за санкций практически все машины, которые везут груз в Россию, обратно возвращаются пустыми, что также снижает доходы.

Совладелец компании рассказал, что примерно за три года количество машин у него уменьшилось в пять раз. Было 50 машин, сейчас в работе осталось только десять.

Через южную Эстонию или Финляндию

«Для перевозчиков это достаточно большой удар — в наше и так непростое время. Особенно для тех, кто — пока еще — возит грузы в Россию, — говорит руководитель транспортной компании Garant Trans Игорь Рабцевич. — Это, может быть, и не увеличит стоимость перевозок, поскольку конкуренция очень большая. А величину затрат это увеличит, и существенно, поскольку придется ездить через другие границы. Плюс, возможно, появятся не только лишние километры, но добавится и паром Эстония — Финляндия, например».

В компании сейчас 52 водителя и 45 машин в работе, примерно две трети грузоперевозок связаны с Россией. Игорь Рабцевич считает, что ездить в Россию через Финляндию, а не через Лухамаа или Койдула, будет быстрее.

«В логистике есть такое негласное правило, когда клиенту говорят три показателя: быстрее, качественнее, дешевле. И предлагают выбрать два из трех, все три не бывает. Через Финляндию будет быстрее, возможно. Но точно не будет дешевле», — поясняет он.

Что касается погранпереходов Лухамаа и Койдула, то логично ожидать там увеличения очередей.

«Все-таки нарвский погранпереход 50-60 грузовых машин в сутки обрабатывал», — замечает Рабцевич.

Жизнь водителей станет тяжелее

Дополнительной проблемой для ида-вируских дальнобойщиков, по словам Рабцевича и Бурдакова, станет то, что они не смогут проезжать через свои города.

«Водителей, конечно, жалко», — говорит Рабцевич, у которого сотрудники, в основном, из Нарвы и Силламяэ.

Во-первых, они вынуждены будут чаще ночевать в машинах. Время работы водителя нормировано законодательством, и сейчас рейсы рассчитываются так, чтобы водители могли, по возможности, спать дома. Во-вторых, обязательных остановок на отдых из-за удлинения маршрута станет больше, перевозки будут занимать больше времени.

«Они будут реже бывать дома, поскольку будут ездить через другие границы. Вернуть водителя домой — это будут уже допзатраты, причем немаленькие, — сказал Игорь Рабцевич. — Будем как-то перестраивать работу — если вообще граница не закроется — или переориентироваться на другие рынки. Сейчас Россия у нас — основное направление. Возим, конечно, только несанкционные товары».