    Экономика Китая вновь погрузилась в дефляцию

    Очередное снижение потребительских цен в Китае привело к дефляции на фоне проблем с восстановлением экономики страны, сообщает Financial Times.

    Китай - крупнейший в мире производитель и потребитель свинины.Фото: STR, AFP
    Индекс потребительских цен Китая в октябре упал на 0,2% в годовом исчислении, хотя аналитики ожидали снижения лишь на 0,1%, пишет Financial Times.

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