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dv.ee

30 октября 2023 в 8:20









В 2027 году ископаемое топливо может подорожать почти на 40 центов

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По данным немецкого аналитического центра, в 2027 году цены на ископаемое топливо могут вырасти почти на 40 центов за литр, поскольку система торговли квотами на выбросы парниковых газов будет распространяться и на транспортный сектор, пишет rus.err.ee.

Журнал Clean Energy Wire, освещающий вопросы энергетики, пишет, что, поскольку такие страны, как Германия, до сих пор не смогли достичь своих национальных целей по сокращению выбросов парниковых газов, им также следует подготовиться к резкому скачку цен на топливо. В начале 2027 года топливо может подорожать на 38 центов за литр, пишет издание.

В то же время Министерство климата Эстонии не прогнозирует такого большого скачка цен на топливо.

«В прошлом году Министерство окружающей среды заказало анализ воздействия ETS2, согласно которому в 2030 году цена на отопление может вырасти до 17%, в основном из-за роста цен на природный газ, и цена на транспортное топливо – на 10%. Однако это худший сценарий, который не учитывает, что к моменту запуска ETS2 использование ископаемого топлива в секторах транспорта и строительства может сократиться при поддержке инвестиций или других мер», – сказала глава отдела климата Лаура Реммельгас.