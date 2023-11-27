«Деловые ведомости» отмечают день рождения
Дружный коллектив ДВ вместе с дорогими коллегами летом этого года.
27 ноября «Деловые ведомости» отмечают день рождения. Нам уже 27 лет!
Наша цель, как и 27 лет назад – на русском языке информировать читателей о происходящем в экономике Эстонии.
«Деловые ведомости» не стоят на месте. В этом году мы активно росли и хотим поделиться с вами, дорогие читатели, нашими успехами.
- В этом году мы запустили рубрику «Ида-Вирумаа
» и рады, что все больше читателей приходят к нам из этого региона.
- Стали полностью цифровым изданием и открыли
для наших бизнес-подписчиков возможность пользоваться новинкой Äripäev – пакетом Äripäev PRO.
- Запустили два новых подкаста – о бизнесе в Эстонии
и о том, как зарабатывать деньги
и тратить их с умом.
- Издали свою первую книгу
– учебник «Как стать богатым».
- Вышли в социальные сети – теперь мы не только в фейсбуке, но и в телеграме, инстаграме и даже тик-токе!
- Получили важные журналистские премии
. Но самое главное признание для нас – это внимание наших читателей. Каждый месяц на сайт dv.ee заходит более 100 тысяч человек!
Редакция ДВ благодарит читателей, коллег и партнеров за доверие и поддержку! Будем стараться для вас и дальше.
Команда ДВ
Полина Волкова, Олеся Лагашина, Александра Матвеева, Ярослав Тавгень, Екатерина Мереминская, Алексей Шишкин, Николай Андреев, Дмитрий Фефилов, Елена Ценно, Варвара Языкова, Павел Белослудцев, Дмитрий Полтавский.
Из истории ДВ
Первый, пробный, выпуск ДВ вышел 27 ноября 1996 года. С января 1997 года газета начала выходить уже на регулярной основе. В 2007 году появился сайт dv.ee.
В 2017 году наша редакция переехала в просторное историческое здание бывшей фабрики Лютера.
• Два года назад, когда мы отмечали юбилей, выяснилось, что многие читатели являются нашими подписчиками уже четверть века. Почитайте, как они отзывались о ДВ.
• А в этом материале бывшие сотрудники ДВ вспоминают, как редакция работала (и отдыхала) в первые годы.