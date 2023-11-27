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Деловые Ведомости

27 ноября 2023 в 7:53









«Деловые ведомости» отмечают день рождения

Дружный коллектив ДВ вместе с дорогими коллегами летом этого года.

27 ноября «Деловые ведомости» отмечают день рождения. Нам уже 27 лет!

Наша цель, как и 27 лет назад – на русском языке информировать читателей о происходящем в экономике Эстонии.

«Деловые ведомости» не стоят на месте. В этом году мы активно росли и хотим поделиться с вами, дорогие читатели, нашими успехами.

- В этом году мы запустили рубрику « Ида-Вирумаа » и рады, что все больше читателей приходят к нам из этого региона.

- Стали полностью цифровым изданием и открыли для наших бизнес-подписчиков возможность пользоваться новинкой Äripäev – пакетом Äripäev PRO.

- Издали свою первую книгу – учебник «Как стать богатым».

- Вышли в социальные сети – теперь мы не только в фейсбуке, но и в телеграме, инстаграме и даже тик-токе!

- Получили важные журналистские премии . Но самое главное признание для нас – это внимание наших читателей. Каждый месяц на сайт dv.ee заходит более 100 тысяч человек!

Редакция ДВ благодарит читателей, коллег и партнеров за доверие и поддержку! Будем стараться для вас и дальше.

Команда ДВ

Полина Волкова, Олеся Лагашина, Александра Матвеева, Ярослав Тавгень, Екатерина Мереминская, Алексей Шишкин, Николай Андреев, Дмитрий Фефилов, Елена Ценно, Варвара Языкова, Павел Белослудцев, Дмитрий Полтавский.