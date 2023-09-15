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dv.ee

15 сентября 2023 в 10:42









ФОТО: Как прошла презентация книги «Как стать богатым. Учебник»

Руководитель проекта по изданию книги Алена Стадник, автор Яак Роосааре, главный редактор «Деловых ведомостей» Полина Волкова. Фото: Алексей Шишкин

В четверг вечером в офисе «Деловых ведомостей» прошла презентация перевода бестселлера Яака Роосааре на русский язык.

В презентации приняли участие сам автор книги, читатели нашего издания, команда ДВ и партнеры, поддержавшие выход книги – банк SEB и Nasdaq Tallinn.

Яак Роосааре ответил на вопросы слушателей и даже пообещал 50 евро всем присутствующим, если к следующему октябрю не допишет свою новую книгу – о том, как стать богатым с помощью предпринимательства.

Вечер завершился дискуссией трех инвесторов: биржевого редактора ДВ Дмитрия Фефилова, тренера по финансовой грамотности Екатерины Тинт и частного инвестора Катарины Хольм: каждый из них рассказал о своем пути к финансовой свободе.

29 фото Автор фото: Алексей Шишкин