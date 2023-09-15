ФОТО: Как прошла презентация книги «Как стать богатым. Учебник»
Руководитель проекта по изданию книги Алена Стадник, автор Яак Роосааре, главный редактор «Деловых ведомостей» Полина Волкова.Фото: Алексей Шишкин
В четверг вечером в офисе «Деловых ведомостей» прошла презентация перевода бестселлера Яака Роосааре на русский язык.
В презентации приняли участие сам автор книги, читатели нашего издания, команда ДВ и партнеры, поддержавшие выход книги – банк SEB и Nasdaq Tallinn.
Яак Роосааре ответил на вопросы слушателей и даже пообещал 50 евро всем присутствующим, если к следующему октябрю не допишет свою новую книгу – о том, как стать богатым с помощью предпринимательства.
Вечер завершился дискуссией трех инвесторов: биржевого редактора ДВ Дмитрия Фефилова, тренера по финансовой грамотности Екатерины Тинт и частного инвестора Катарины Хольм: каждый из них рассказал о своем пути к финансовой свободе.
Автор фото: Алексей Шишкин
«Как стать богатым. Учебник»
Автор: Яак Роосааре
Перевод на русский язык: Николай Караев
Книга издается на русском языке при поддержке биржи Nasdaq Tallinn и банка SEB.
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