    Департамент конкуренции начал расследование в отношении компании Elering

    Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

    Департамент конкуренции инициировал надзорное производство в отношении предприятия Elering с целью расследования возможного нарушения Закона о рынке электроэнергии по части эксплуатации принадлежащей Elering аварийной электростанции в Кийза.

    Цель расследования – выяснить, осуществлялось ли производство электроэнергии компанией Elering на аварийной электростанции в Кийза для энергетического рынка Финляндии в соответствии с Законом о рынке электроэнергии Эстонии, пишет rus.err.ee.
    Закон разрешает предприятию Elering производить электроэнергию на аварийной резервной электростанции в Кийза только в случае неожиданного выхода из строя производственной или передающей мощности либо подключенной электросистемы другой страны, или когда надежность энергопоставок находится под угрозой. Производство также разрешено, если оно необходимо для периодических испытаний аварийной резервной электростанции в Кийза.
    «Elering и Fingrid основывают свое сотрудничество на принципах Закона о рынке электроэнергии, согласно которым запуск электростанции в Кийза для помощи соседним электроэнергетическим системам разрешен и происходит только в случае аварий или угрозы надежности энергоснабжения. Мы договорились с системными операторами Латвии и Литвы, что в случае необходимости мы будем поддерживать друг друга этим видом резервов», – пояснил руководитель по коммуникациям Elering Айн Кёстер.

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