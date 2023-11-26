    Elering увеличит пропускную способность газопровода Balticconnector после ремонта

    Пропускная способность газопровода Balticconnector будет увеличена после его ремонта и проведения работ по проверке и техническому обслуживанию эстонско-латвийской газотранспортной системы.

    Поврежденный газопровод Balticconnector.Фото: FINNISH BORDER GUARD
    Исторически сложилось так, что пропускная способность подводного газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией составляла 55-60 ГВтч/сутки зимой и 65 ГВтч/сутки летом, информирует оператор электро- и газотранспортных сетей Elering.

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