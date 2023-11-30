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Кристьян Прууль

30 ноября 2023 в 14:18









Инфляция в еврозоне замедлилась до 2,4 процента

Рост цен в еврозоне быстро замедляется. Фото: Shutterstock

Падение цен на энергоносители привело к тому, что инфляция в еврозоне приблизилась к 2 процентам. В то же время базовая инфляция остается на уровне в 3,6%.

В ноябре энергоносители в еврозоне были на 11,5% дешевле, чем год назад, услуги – дороже на 4%, а продукты питания – дороже на 6,9%, сообщил Eurostat.