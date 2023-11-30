    Инфляция в еврозоне замедлилась до 2,4 процента

    Рост цен в еврозоне быстро замедляется.Фото: Shutterstock

    Падение цен на энергоносители привело к тому, что инфляция в еврозоне приблизилась к 2 процентам. В то же время базовая инфляция остается на уровне в 3,6%.

    В ноябре энергоносители в еврозоне были на 11,5% дешевле, чем год назад, услуги – дороже на 4%, а продукты питания – дороже на 6,9%, сообщил Eurostat.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
С обанкротившейся Eurora требуют десятки миллионов: «Долги огромные, денег нет»
Налоговый департамент предложил запретить открывать компании тем, кто создал крупный налоговый долг
Таллинн планирует перестроить квартал между Kaubamaja и Solaris
Эпицентр
Тысяча финнов вместо сотни нелегалов: репортаж с Нарвского погранпункта
Эстонские власти готовятся к миграционной атаке – но случится ли она, никому не известно. ДВ и Äripäev провели несколько часов на погранпункте в Нарве, но увидели пока только «несунов», туристов и жителей Финляндии.
Эстонские власти готовятся к миграционной атаке – но случится ли она, никому не известно. ДВ и Äripäev провели несколько часов на погранпункте в Нарве, но увидели пока только «несунов», туристов и жителей Финляндии.
Все большие материалы
Инвестор
PRFoods терпит убытки
Первый квартал финансового года компания PRFoods, занимающаяся выращиваем и переработкой рыбы, закончила с убытками. Однако компания надеется на восстановление финского рынка и улучшение результатов в последующие кварталы, пишет Postimees.
Первый квартал финансового года компания PRFoods, занимающаяся выращиваем и переработкой рыбы, закончила с убытками. Однако компания надеется на восстановление финского рынка и улучшение результатов в последующие кварталы, пишет Postimees.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Роскошь или необходимость? Сколько стоит владеть автомобилем в Эстонии
Во сколько обходится содержание личного автомобиля в Эстонии? Разобраться в экономике использования и владения машиной ведущей подкаста Александре Матвеевой помогают водитель с 30-летним стажем и участник сообщества в Facebook «EZ-дуны!» Дмитрий Кондраков, а также технический директор компании Kia Auto Меэлис Мейте.
Во сколько обходится содержание личного автомобиля в Эстонии? Разобраться в экономике использования и владения машиной ведущей подкаста Александре Матвеевой помогают водитель с 30-летним стажем и участник сообщества в Facebook «EZ-дуны!» Дмитрий Кондраков, а также технический директор компании Kia Auto Меэлис Мейте.
Все подкасты ДВ
Mнения
Эльконд Либман: Кая Каллас держит оборону
Ситуация, сложившаяся на политическом Олимпе, напоминает о событиях семилетней давности, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Ситуация, сложившаяся на политическом Олимпе, напоминает о событиях семилетней давности, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Интервью
«Россия давала приличную часть нашего дохода. Но чтобы выжить, надо соблюдать законы»
Гость нового выпуска «Деловых людей» – Виталий Дюков, генеральный директор Таллиннского электротехнического завода Estel.
Гость нового выпуска «Деловых людей» – Виталий Дюков, генеральный директор Таллиннского электротехнического завода Estel.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект