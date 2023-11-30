    Инфляция в ноябре – 4,1%

    Фото: Андрас Кралла

    Инфляция в ноябре составила 4,1%, следует из предварительной оценки гармонизированного индекса потребительских цен, составляемого Департаментом статистики по стандартам Евросоюза.

    Согласно предварительной оценке, гармонизированный индекс потребительских цен за ноябрь составил 217,15 пункта, в то время как в прошлом году он в том же месяце составлял 208,53 пункта. Это означает, что инфляция за текущий месяц составила 4,1%.

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