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dv.ee

1 декабря 2023 в 10:58









Таллинн оштрафовал Porto Franco на 90 000 евро за срыв сроков строительства

На строительстве квартала Porto Franco. Фото иллюстративное Фото: Andras Kralla

Городская управа приняла решение штрафовать компании Porto Franco OÜ и DeltaMax Group OÜ на 90 000 евро за срыв контрактных обязательств.

Сейчас 79% площадей комплекса еще не имеют разрешения на эксплуатацию, пишет ERR , штраф за срыв сроков строительства должен был составить 151 000 евро, однако в результате переговоров сторон был достигнут компромисс, согласно которому застройщики выплатят Таллинну 90 000 евро тремя траншами.

В частности, по итогам переговоров в договор были внесены изменения, согласно которым застройщик профинансирует строительство променада в квартале в полном объеме вместо прежних 75%, он должен быть готов не позднее конца 2028 года.

Из контракта были исключены сроки строительства здания на улице Кай, 4, Куунари, 1 и Лаэва, 1, по словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика, выгода городской казны от нового соглашения составит несколько десятков тысяч евро.