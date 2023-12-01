    Таллинн оштрафовал Porto Franco на 90 000 евро за срыв сроков строительства

    На строительстве квартала Porto Franco. Фото иллюстративноеФото: Andras Kralla

    Городская управа приняла решение штрафовать компании Porto Franco OÜ и DeltaMax Group OÜ на 90 000 евро за срыв контрактных обязательств.

    Сейчас 79% площадей комплекса еще не имеют разрешения на эксплуатацию, пишет ERR, штраф за срыв сроков строительства должен был составить 151 000 евро, однако в результате переговоров сторон был достигнут компромисс, согласно которому застройщики выплатят Таллинну 90 000 евро тремя траншами.
    В частности, по итогам переговоров в договор были внесены изменения, согласно которым застройщик профинансирует строительство променада в квартале в полном объеме вместо прежних 75%, он должен быть готов не позднее конца 2028 года.
    Из контракта были исключены сроки строительства здания на улице Кай, 4, Куунари, 1 и Лаэва, 1, по словам вице-мэра Таллинна Тийта Терика, выгода городской казны от нового соглашения составит несколько десятков тысяч евро.

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