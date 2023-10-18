Прокурор по делу Porto Franco: удивили скупые объяснения суда

Эстонии стоило бы перенять практику, существующую в других странах, когда такие сложные экономические и коррупционные дела рассматриваются специализированными судьями. Фото: Мадис Вельтман/Postimees/Scanpix

Государственный прокурор Таави Перн, потерпевший болезненное поражение по делу Porto Franco, рассказал Äripäev, что мотивировочная часть решения суда очень слабая.

«В этих аргументах, конечно, не упоминаются все доказательства, которые я приводил в обвинительном заключении, – жалуетс я Перн. – Суд проанализировал лишь малую часть доказательств в устной форме».

В среду Харьюский уездный суд оправдал Центристскую партию, ее бывшего генерального секретаря Михаила Корба и предпринимателя Хиллара Тедера по так называемому делу Porto Franco. Решение суда означает, что Тедеру не придется отбывать полуторагодичное тюремное заключение, которого требовал госпрокурор Таави Перн, а Центристской партии не придется выплачивать в государственный бюджет миллион евро в качестве штрафа.

Приговор стал для вас неожиданностью?

Как прокуроры, мы всегда надеемся, что если мы в обвинительной речи приводим все обязательные элементы преступления, то это приведет к вынесению обвинительного приговора. Да, конечно, это решение является неожиданностью. Мы всегда ожидаем обвинительного приговора.

Разве не было ясно, что дело вышло из-под контроля?

На мой взгляд, судебное разбирательство во всех отношениях прошло организованно, корректно. Суд выслушал доказательства, представленные обвинением. В этом смысле я не увидел каких-либо особенностей во время судебного следствия и при предъявлении обвинительного заключения.

Не было признаков того, что суд собирается оправдать обвиняемого?

По моему мнению, доказательства, которые мы представили, были очень существенными и подходящими.

Суд установил, что обвинения во взяточничестве не подтвердились и что Михаил Корб вообще не имел никакого влияния на Михаила Кылварта. Какое, по вашему мнению, наиболее убедительное доказательство того, что Корб имел влияние на Кылварта?

Прежде всего скажу, что сегодня суд представил некоторые устные доводы относительно того, почему он пришел к такому выводу. В этих устных прениях судья затронул довольно много разных тем. Он остановился на той теме, о которой вы упомянули, имел ли Михаил Корб влияние на Михаила Кылварта, был ли заключен незаконный договор по поводу Хиллара Тедера и т.д. Все эти темы я подробно осветил в своей речи. Но суд сослался лишь на фрагмент доказательств.

Что касается вопроса, имел ли Михаил Корб влияние на Михаила Кылварта, то, по-моему, суд представил формальный анализ – о должностях в Центристской партии, обязанностях людей, входящих в правление или руководство (...).

Но ведь в центре нашего спора стоит вопрос о том, существенно ли влияние одного человека на другого или оно тоже должно выражаться в каких-то формальных документах? Точно такие же взгляды я высказал и в других темах, упомянутых судом.

По-вашему, доказательства, которые вы представили суду, сегодня не были рассмотрены по существу?

Мы узнаем окончательную аргументацию суда, когда будет опубликована мотивировочная часть решения. Но да, аргументы, которые сегодня представил суд, были недостаточными. В этих аргументах, конечно, не упоминаются все доказательства, которые я обсуждал в своей речи. И вообще, мне не известна оценка судом тех доводов, которые я привел в предыдущем обвинительном заключении. В устной форме суд проанализировал лишь небольшую их часть.

Это серьезный удар по обвинению. Несколько вещей одновременно подорвали доверие к обвинению и обвинениям. На ваш взгляд, достаточно ли компетентен суд, чтобы решать такие сложные вопросы?

Эстонии стоило бы перенять практику, существующую в других странах, когда такие сложные экономические и коррупционные дела рассматриваются специализированными судьями. Я знаю, что судебная система Эстонии также движется в этом направлении. Это, безусловно, исключает тот факт, что прецедентное право преподносит сюрпризы.

Но я не виню суд. Наконец, как уже было видно на протяжении всего процесса, это принципиальный и содержательный спор о том, убедительны ли доводы прокурора или убедительны доводы защиты. Ведь задача суда – принять взвешенное решение на основании этих доводов. И суд это сделал.