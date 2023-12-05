Новости

dv.ee

5 декабря 2023 в 10:44









Глава профсоюза учителей о забастовке: она неизбежна

Акция в поддержку требований учителей, прошедшая у Рийгикогу. Фото: Andras Kralla

По словам главы Союза работников образования (EHL) Реэмо Вольтри, предложенное правительством повышение минимальной учительской зарплаты на следующий год в четыре раза ниже первоначального запроса учителей, что не оставляет им другой возможности для реализации своих требований, кроме забастовки, пишет rus.err.ee.

По его словам, в сложившейся ситуации забастовка учителей является неизбежной.

«У нас нет другого выхода, если нынешнее правительство так высокомерно относится к будущему нашего образования. Каждый год уходят квалифицированные учителя, молодые учителя не приходят, у нас один из самых старых преподавательских составов в мире. Это не может быть устойчивым. Это означает, что качество нашего образования начнет снижаться, причем довольно быстро. Этого нельзя допустить, и учителя должны отстаивать образование и привлечь к этому внимание», – сказал Вольтри.

Он отметил, что в случае забастовки решение о том, будет ли открыта конкретная школа или детский сад, будет принимать владелец учебного заведения: «О том, как долго будет длиться забастовка и когда именно она состоится, мы предупредим за две недели, в соответствии с законом. Более подробно мы решим 12 декабря, состоится ли она в начале января или же будет разумно сделать это немного позже для достижения наших целей».

Вольтри добавил, что помимо повышения зарплаты на 2024 год, учителя настаивают на обязывающем соглашении о росте учительских зарплат в последующие годы.