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dv.ee

4 декабря 2023 в 14:31









Март Вырклаэв: дополнительных средств на повышение зарплат учителей не будет

Министр финансов Март Вырклаэв. Фото: Andras Kralla

По словам министра финансов Марта Вырклаэва, по предложению министра образования Кристины Каллас 8 млн евро из бюджета Министерства образования и науки будут направлены в фонд зарплаты учителей.

Однако Вырклаэв дал понять, что дополнительные 10 млн евро на повышение минимальной зарплаты учителей, которые Кристина Каллас собиралась попросить у других министерств, от правительства не поступят, пишет rus.err.ee.

По словам руководителя Союза работников образования Реэмо Вольтри, если министр образования Кристина Каллас действительно будет придерживаться предложения, выдвинутого на прошлой неделе (в соответствии с которым фонд оплаты труда учителей в общей сложности вырастет до 32 миллионов евро, то есть 24 миллиона евро, прописанные ранее в проекте госбюджета и плюс к ним 8 миллионов евро от Министерства образования), то, скорее всего, учителя выйдут на забастовку.

До сего времени в проекте госбюджета на повышение зарплаты учителям в следующем году выделено 24 миллиона евро: из них 14 миллионов – на увеличение фонда дифференциации и 10 миллионов – на повышение минимальной зарплаты учителей на 1,77%.

Реэмо Вольтри отметил, что если от увеличения фонда дифференциации отказаться совсем или свести его к минимуму (по сути, это предложение госпримирителя), то минимальная зарплата вырастет на 5%, и, возможно, на такой вариант учителя согласятся.