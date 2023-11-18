    Учителей не устроило предложение госпримирителя: грядет забастовка

    Забастовка учителей перед Рийгикогу. Фото: Andras Kralla

    Учителям, похоже, не удалось добиться от властей приемлемого компромисса, пишет rus.err.ee.

    Напомним, в пятницу госпримиритель Меэлис Виркебау направил Союзу работников образования Эстонии и Министерству образования и науки предложение по соглашению о прекращении коллективного трудового спора.
    Согласно предложению, в 2024 году минимальная заработная плата учителей общеобразовательных школ, соответствующих квалификационным требованиям педагога, могла бы увеличиться на 76 евро (или 4,3%) и составила бы 1825 евро в месяц. Минимальная ставка учителей без квалификации педагога поднялась бы на 31 евро (1,77 процента) до 1780 евро.
    По словам главы Союза работников образования Реэмо Вольтри, принятоль данное предложение учителя не могут, и забастовка, скорее всего, пройдет до конца этого года.
    «На данный момент совет Союза работников образования решил, что мы не можем принять это предложение. Потому что мы не видим долгосрочной перспективы в планах этого правительства, и это не дает нам никакой уверенности в будущем», – заявил Вольтри.
    «Если госпримиритель признает примирительный процесс неудачным, мы готовы объявить о бессрочной приостановке работы, чтобы отстоять права работников образования. О времени, точных формах и продолжительности забастовки мы объявим в установленном законом порядке не позднее, чем за две недели до начала забастовки», – отмечается в заявлении Союза работников образования.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Apollo удвоила оборот и не беспокоится о миллионных убытках
«Последние годы были сумасшедшими». ТОП строительных компаний
Ляэнеметс: перемирие между Россией и Украиной – это угроза для стран Балтии и всей Европы
Эпицентр
Планы строительства крупного морского ветропарка заставляют конкурентов нервничать
Мощное лобби со стороны девелопера морского ветропарка Utilitas Wind, который стремится обеспечить государственную поддержку своему проекту, заставляет нервничать как конкурентов, так и высокопоставленных чиновников министерства климата.
Мощное лобби со стороны девелопера морского ветропарка Utilitas Wind, который стремится обеспечить государственную поддержку своему проекту, заставляет нервничать как конкурентов, так и высокопоставленных чиновников министерства климата.
Все большие материалы
Инвестор
Merko подписала договор на строительство виадуков для Rail Baltica
Входящая в группу Merko Ehitus компания Tallinna Teede AS и Департамент транспорта подписали договор на строительство двух автодорожных виадуков для железнодорожной магистрали Rail Baltica в Харьюмаа.
Входящая в группу Merko Ehitus компания Tallinna Teede AS и Департамент транспорта подписали договор на строительство двух автодорожных виадуков для железнодорожной магистрали Rail Baltica в Харьюмаа.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: я - бык. Был умеренным, стал уверенным
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Екатерина Мереминская: ЕС нет смысла отказываться от российского СПГ
Эмбарго на российский сжиженный природный газ не нанесет большого урона бюджету страны-агрессора. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в ее Налоговый кодекс, пишет журналист «Деловых ведомостей» Екатерина Мереминская.
Эмбарго на российский сжиженный природный газ не нанесет большого урона бюджету страны-агрессора. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в ее Налоговый кодекс, пишет журналист «Деловых ведомостей» Екатерина Мереминская.
Все мнения
Интервью
Рихо Террас: у США нет желания реально выиграть войну в Украине
«Мы даем Украине столько, чтобы они не умерли, но и не выжили», – заявил бывший глава Сил обороны, а ныне член Европарламента от «Отечества», генерал в отставке Рихо Террас. Особенно критически он высказался о Соединенных Штатах.
«Мы даем Украине столько, чтобы они не умерли, но и не выжили», – заявил бывший глава Сил обороны, а ныне член Европарламента от «Отечества», генерал в отставке Рихо Террас. Особенно критически он высказался о Соединенных Штатах.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект