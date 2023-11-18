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18 ноября 2023 в 9:31









Учителей не устроило предложение госпримирителя: грядет забастовка

Забастовка учителей перед Рийгикогу. Фото: Andras Kralla

Учителям, похоже, не удалось добиться от властей приемлемого компромисса, пишет rus.err.ee.

Напомним, в пятницу госпримиритель Меэлис Виркебау направил Союзу работников образования Эстонии и Министерству образования и науки предложение по соглашению о прекращении коллективного трудового спора.

Согласно предложению, в 2024 году минимальная заработная плата учителей общеобразовательных школ, соответствующих квалификационным требованиям педагога, могла бы увеличиться на 76 евро (или 4,3%) и составила бы 1825 евро в месяц. Минимальная ставка учителей без квалификации педагога поднялась бы на 31 евро (1,77 процента) до 1780 евро.

По словам главы Союза работников образования Реэмо Вольтри, принятоль данное предложение учителя не могут, и забастовка, скорее всего, пройдет до конца этого года.

«На данный момент совет Союза работников образования решил, что мы не можем принять это предложение. Потому что мы не видим долгосрочной перспективы в планах этого правительства, и это не дает нам никакой уверенности в будущем», – заявил Вольтри.

«Если госпримиритель признает примирительный процесс неудачным, мы готовы объявить о бессрочной приостановке работы, чтобы отстоять права работников образования. О времени, точных формах и продолжительности забастовки мы объявим в установленном законом порядке не позднее, чем за две недели до начала забастовки», – отмечается в заявлении Союза работников образования.