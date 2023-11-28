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dv.ee

28 ноября 2023 в 15:23









Финляндия полностью закроет границу на две недели

Премьер-министр страны Петтери Орпо Фото: Emmi Korhonen

По словам премьер-министра страны Петтери Орпо, с помощью этой меры Финляндия хочет взять под контроль попытки гибридного влияния со стороны России.

По словам Орпо, закрытие границы носит временный характер, обусловленный ситуацией с безопасностью, пишет Yle.

Все КПП на восточной границе будут закрыты. Прием заявлений о предоставлении убежища будет сосредоточен в аэропортах и в пунктах пересечения границы по воде на период с 30 ноября по 13 декабря 2023, то есть на две недели.

Решение не касается железнодорожного пункта Вайниккала, через который следуют грузоперевозки.

Сроки закрытия могут быть сокращены или продлены в зависимости от ситуации на границе, заявили в погранслужбе.