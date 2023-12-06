    Глава нарвского погранпункта: следует быть готовым к полному закрытию границы с РФ

    Тот берег вскоре может стать недоступным.Фото: Николай Андреев

    Глава нарвского погранпункта в Нарве Марек Лийва призвал путешествующих в РФ иметь в виду возможность полного закрытия границы, пишет Rus.ERR.

    «В течение последних недель Россия сознательно направляла на границу Эстонии группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС. Примите во внимание, что если Эстония будет вынуждена из-за миграционного давления временно закрыть свои пограничные пункты, то через этот пограничный пункт вы не сможете вернуться в Эстонию. Если подобная деятельность продолжится, мы будем вынуждены в целях безопасности государства и охраны общественного порядка закрыть пограничные пункты, как это из-за миграционного давления уже сделала Финляндия», – говорится в листовках, которые раздают пересекающим эстонско-российскую границу.
    Лийва также напомнил о необходимости продумать маршрут возвращения из России на случай, если Эстония последует примеру Финляндии.
    «Хотя было бы очень хорошо, если бы люди сейчас воздержались от посещения России, для нас также очень важно, чтобы отправляющиеся в Россию могли оценить риски, связанные с пересечением границы, и самостоятельно подумать о том, как они вернутся в Эстонию, если мы будем вынуждены закрыть пункты пересечения границы из-за поведения России», – сказал он.
    Путешествующим в Россию рекомендует зарегистрировать свое отбытие из Эстонии на странице Министерства иностранных дел.

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