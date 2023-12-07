Фонд East Capital Real Estate приобретает дистрибьюторский центр Rimi Baltic

В четверг завершается подписка на акции Infortar

В четверг после обеда завершается первичная публичная подписка на акции AS Infortar. Физические и юридические лица в Эстонии могут через банки подписаться на акции до 16:00. Ожидаемый первый день торговли акциями Infortar – 14 декабря.

В четверг после обеда завершается первичная публичная подписка на акции AS Infortar. Физические и юридические лица в Эстонии могут через банки подписаться на акции до 16:00. Ожидаемый первый день торговли акциями Infortar – 14 декабря.