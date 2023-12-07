Фонд East Capital Real Estate приобретает дистрибьюторский центр Rimi Baltic

Предприниматель: реформа по утилизации отходов лишь больше загрязнит окружающую среду
Надежда на то, что выставление счетов за вывоз мусора от 79 самоуправлений напрямую клиентам поможет решить проблемы переработки отходов в Эстонии, основана на вере, а не на знании, поскольку увеличение процента вывоза отсортированного мусора не означает увеличение количества перерабатываемых отходов, считает председатель правления Eesti Keskkonnateenused AS Арго Лууде.
Надежда на то, что выставление счетов за вывоз мусора от 79 самоуправлений напрямую клиентам поможет решить проблемы переработки отходов в Эстонии, основана на вере, а не на знании, поскольку увеличение процента вывоза отсортированного мусора не означает увеличение количества перерабатываемых отходов, считает председатель правления Eesti Keskkonnateenused AS Арго Лууде.