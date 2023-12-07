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dv.ee

7 декабря 2023 в 6:56









Инфляция осталась на уровне 4 процентов

По сравнению с ноябрем прошлого года бензин подешевел на 9,2 процента, а дизельное топливо – на 17,2 процента. Фото: Andras Kralla

Индекс потребительских цен в ноябре остался на том же уровне по сравнению с октябрем и увеличился на 4 процента по сравнению с ноябрем прошлого года, сообщает Департамент статистики. По сравнению с ноябрем прошлого года товары подорожали на 2,6 процента, а услуги – на 6,5 процента.

По словам руководителя группы Департамента статистики Виктории Трасанов, в ноябре по сравнению с ноябрем 2022 года на индекс потребительских цен больше всего повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, на которые пришлось почти треть общего роста, говорится в пресс-релизе.