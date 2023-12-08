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dv.ee

8 декабря 2023 в 14:57









Продажи автомобилей в ноябре выросли

Посмотреть на ноябрь или на 11 месяцев в целом – самой популярной автомобильной маркой по-прежнему остается Toyota. Фото: Slavko Midzor/PIXSELL via www.imago-images.de, Scanpix

Если в ноябре прошлого года продажи автомобилей упали, то в этом году ситуация обратная: наблюдается рост.

В ноябре в Эстонии было продано 1827 новых легковых автомобилей, что на 27,9% превысило результат ноября прошлого года, сообщает AMTEL (Ассоциация компаний по продаже и обслуживанию автомобилей).