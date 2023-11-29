Роскошь или необходимость? Сколько стоит владеть автомобилем в Эстонии
Во сколько обходится содержание личного автомобиля в Эстонии? Разобраться в экономике использования и владения машиной ведущей подкаста Александре Матвеевой помогают водитель с 30-летним стажем и участник сообщества в Facebook «EZ-дуны!» Дмитрий Кондраков, а также технический директор компании Kia Auto Меэлис Мейте.
• Можно ли обойтись без своего автомобиля в Таллинне и в Эстонии?
• Сколько стоит обучение в эстонских автошколах? И можно ли сдать экзамен без дополнительных часов практики?
• Стоит ли сразу после учебы покупать собственный автомобиль? И если да, то какой?
• На что смотреть при покупке нового и подержанного авто? На какие юридические моменты стоит обратить внимание?
• Электромобили в Эстонии. Могут ли они уже сегодня заменить бензиновые и дизельные авто?
• Будущее автомобильного рынка в Европе, каким оно будет?
• Автомобильный налог. На сколько он увеличит стоимость приобретения и владения автомобилем?
• Советы, которые герои выпуска дали бы начинающим автолюбителям.
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