Рийгикогу одобрил госбюджет на 2024 год

На пятничном дневном заседании 8 декабря Рийгикогу в ускоренном порядке принял государственный бюджет на 2024 год, «за» одобрение документа во втором чтении проголосовали 58 депутатов.
Бюджет принят с дефицитом в размере 0,9 млрд евро, доходы запланированы в размере 16,8 млрд евро, расходы составят примерно 17,7 млрд. В сравнении с финансовым планом на 2023 год доходы казны увеличатся на 1,2 млрд евро, или на 7,7%, расходы вырастут на 0,8 млрд евро, или на 4,9%, передает ERR
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Оппозиционные фракции парламента попытались перенести итоговое голосование за бюджет, однако не были услышаны, против принятия документа был подан 31 голос.
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