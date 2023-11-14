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dv.ee

14 ноября 2023 в 13:40









Государственная канцелярия приступила к сокращению расходов

Бюджет Государственной канцелярии в этом году составил 26,6 млн евро. Фото: Andres Haabu

Государственная канцелярия планирует достичь общей цели по экономии за счет сокращения расходов на 400 000 евро каждый год, что составляет 1,5% от бюджета в 26,6 млн евро.

По первоначальным планам Петеркопа, в Госканцелярии упразднят около десятка должностей, но это не означает, что так много людей потеряют работу, пишет rus.err.ee.

«Одной из реорганизаций является слияние двух подразделений – коммуникационного бюро правительства и отдела стратегической коммуникации – в один отдел. Отдел продолжит работать по двум отдельным направлениям – оперативной коммуникации и долгосрочной стратегической коммуникации. Одна из причин этого изменения – изменившаяся среда, в том числе кризисы. Мы должны действовать быстро, эффективно и с максимальной синергией», – сказал госсекретарь Таймар Петеркоп.

По его словам, в результате объединения двух отделов исчезнет должность менеджера по стратегической коммуникации, то есть Керсти Луха потеряет работу.

Бюджет Государственной канцелярии в этом году составил 26,6 млн евро.