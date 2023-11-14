Государственная канцелярия приступила к сокращению расходов
Бюджет Государственной канцелярии в этом году составил 26,6 млн евро.Фото: Andres Haabu
Государственная канцелярия планирует достичь общей цели по экономии за счет сокращения расходов на 400 000 евро каждый год, что составляет 1,5% от бюджета в 26,6 млн евро.
По первоначальным планам Петеркопа, в Госканцелярии упразднят около десятка должностей, но это не означает, что так много людей потеряют работу, пишет rus.err.ee.
«Одной из реорганизаций является слияние двух подразделений – коммуникационного бюро правительства и отдела стратегической коммуникации – в один отдел. Отдел продолжит работать по двум отдельным направлениям – оперативной коммуникации и долгосрочной стратегической коммуникации. Одна из причин этого изменения – изменившаяся среда, в том числе кризисы. Мы должны действовать быстро, эффективно и с максимальной синергией», – сказал госсекретарь Таймар Петеркоп.
По его словам, в результате объединения двух отделов исчезнет должность менеджера по стратегической коммуникации, то есть Керсти Луха потеряет работу.
Бюджет Государственной канцелярии в этом году составил 26,6 млн евро.
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Начавшаяся неделя принесет важные данные для держателей облигаций Балтийской биржи, очередной результат Таллиннской биржи и множество макроиндикаторов как из Европы, так и из США.
Начавшаяся неделя принесет важные данные для держателей облигаций Балтийской биржи, очередной результат Таллиннской биржи и множество макроиндикаторов как из Европы, так и из США.
Инвестор неправильно понял LHV: акций нет, деньги ушли
Клиент LHV, купивший тысячи прав на подписку Finnair, был разочарован, когда через день выяснилось, что их нельзя обменять на акции и что возврат внесенных ими евро теперь зависит от других банков.
Клиент LHV, купивший тысячи прав на подписку Finnair, был разочарован, когда через день выяснилось, что их нельзя обменять на акции и что возврат внесенных ими евро теперь зависит от других банков.
Ярослав Тавгень: проект застройки Горхолла хорош – только Горхолл там лишний
Проект застройки территории развалин Горхолла, представленный городом, выглядит симпатично, но его потенциальные недостатки слишком серьезные, чтобы их игнорировать, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Проект застройки территории развалин Горхолла, представленный городом, выглядит симпатично, но его потенциальные недостатки слишком серьезные, чтобы их игнорировать, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Ярослав Тавгень: проект застройки Горхолла хорош – только Горхолл там лишний
Проект застройки территории развалин Горхолла, представленный городом, выглядит симпатично, но его потенциальные недостатки слишком серьезные, чтобы их игнорировать, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Проект застройки территории развалин Горхолла, представленный городом, выглядит симпатично, но его потенциальные недостатки слишком серьезные, чтобы их игнорировать, считает журналист ДВ Ярослав Тавгень.
Как найти вечный двигатель в ресторанном бизнесе?
Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.
Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.
Как найти вечный двигатель в ресторанном бизнесе?
Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.
Жесткие требования к безопасности, предельное внимание к удобству клиентов и при этом совершенная необязательность при организации встреч, так описывают владелицы Pavlova Cafe Ольга Данилова и Эрика Шоллер дубайские реалии.