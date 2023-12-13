    Крупный застройщик выходит на рынок арендного жилья

    В пятницу Bonava передаст квартиры первым арендаторам. Фото: Andras Kralla

    Девелопер Bonava вышел на рынок арендной недвижимости, открыв в Мустамяэ три дома на 99 квартир. Масштабного плана расширения у застройщика пока нет – рынок будет протестирован первыми домами.

    «В какой-то степени речь идет о пилотном проекте для приобретения опыта арендодателя», – пояснил генеральный директор Bonava Таави Соорм. Помимо Таллинна, компания строит арендные дома в Риге.

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