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10 декабря 2023 в 9:00









Пеэтер Коппель – о рынке недвижимости: «Чулан в Каламая стоит четверть миллиона евро!»

Эксперт по экономике Пеэтер Коппель. Фото: Andras Kralla

Эксперт по экономике Пеэтер Коппель рассказал в передаче радио Kuku «Siin», что молодым людям сейчас крайне сложно купить жилье – недвижимость стала очень дорогой, поэтому требуется и больший первый взнос. Текущую экономическую ситуацию в Эстонию он оценил как плохую, но высокого уровня безработицы не предвидит, пишет Postimees.

«Чулан в Каламая стоит четверть миллиона евро!», – заявил Коппель в передаче. По его словам, в последнее время число ходатайств о получении жилищного кредита снизилось, но это нормальное явление для периода высоких процентных ставок. Ненормальным эксперт считает скорее тот период, когда Euribor был отрицательным, поскольку тогда многие люди и предприниматели брали нерациональные кредиты.