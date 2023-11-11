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Кристьян Кург

12 ноября 2023 в 8:00









Полоса неудач: дочернюю компанию Eviko также ждет банкротство

Дочернее предприятие Eviko AS – Eviko Ehitus – инициировало процедуру санации и испытывает трудности с завершением объектов. Фото: Liis Treimann

В конце октября строительная компания Eviko AS подала заявление о банкротстве. Теперь это грозит и ее «дочке» Eviko Ehitus OÜ.

«Член правления подтвердил мне, что на выходных будет подготовлено заявление о банкротстве. В суд оно будет представлено в начале следующей недели, поскольку из процедуры санации ничего не выйдет», – подтвердил советник по санации Eviko Ehitus Оливер Эннок.