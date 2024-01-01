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31 декабря 2023 в 22:19









Алар Карис: мы государство на границе свободы

Президент Эстонии Алар Карис. Фото: Andras Kralla

Страну защищает и оберегает не только оружие, но, прежде всего, люди, сказал президент Эстонии Алар Карис в своей новогодней речи.

Мы в пути, мы всегда в пути. Об этом Пауль-Эрик Руммо сказал, что мы встречаем на своем пути суровые испытания, и для их преодоления нам требуются, прежде всего, взаимная поддержка и общие радости.

Оглядываясь назад и прощаясь с 2023 годом, я призываю каждого, кто живет в Эстонии, увидеть в прошедшем году и что-то хорошее, радостное, обнадеживающее.

Меня радует, что мой внук поступил в гимназию. Кто-то радуется тому, что ребенок пошёл в детский сад. Третий счастлив, потому что в бизнесе вновь улыбнулась удача. Кто-то гордится тем, что его сын получил на срочной службе звание младшего сержанта и теперь может отдавать приказы своему отцу-рядовому.

А многие радуются успехам других.

Более одного миллиона и трехсот тысяч моментов радости, несомненно, есть в уходящем году.

Не бывает так, что всё неправильно и плохо, даже если кажется, что это был год безразличия и грубости и что ложь одерживает верх. В итоге всё равно побеждает правда, а зло уходит.

Действительно, мы стали требовательны, зачастую более требовательны по отношению к другим, чем к себе. Не принимайте это в последний вечер уходящего года как упрек, это напоминание о сущности человека.

Политические ссоры и препирательства порождают скуку, недоумение и недовольство. И не только у меня. На самом деле, мы хотим видеть другими парламент или отношения между правительством и законодателем.

Человечность размывается, а демократия задыхается. Остается ощущение тупика.

Но нынешнее политическое положение - не конечная станция. И Эстония никогда не должна превращаться в тупиковый путь.

В уходящем году многие встречи и беседы, как и прочитанные мной мнения, показали неуверенность и недоумение людей. Война России против Украины, конфликты на границах Европы и вдали от нее, падение экономики в Эстонии и плохое положение наших экономических партнеров, финансовые проблемы во многих семьях, общественные конфликты, отчаянные послания представителей власти.

Всё это вызывает озабоченность у многих жителей Эстонии.

Мы – государство на границе свободы, но не станем фронтовой страной. Наши противники, какими бы безумными они не были, не осмелятся атаковать территорию НАТО. Потому что знают, что мы дадим сильный отпор. Потому что, благодаря нашей реальной готовности и общему вкладу, Эстония является безопасным местом.

Поэтому моя мысль проста: не будем думать и говорить о себе, что мы слабее, чем есть на самом деле.

Но давайте зададимся вопросом. Безопасность – это только обученные мужчины и хорошее оружие или это еще и прочные современные электролинии, которым не страшны снег и поваленные деревья?

Страну защищает и оберегает не только оружие, но, прежде всего, люди. Это простая мысль. Но ее толкование сложнее, поскольку ставит волю к обороне в зависимость от отношений между государством и гражданином, придавая взаимному уважению первостепенное значение. Важный урок для всех, кто ведет государственные дела.

Надежная государственная оборона, ответственная внешняя политика и взаимное доверие дают силу Эстонии как государству. Обидеть легко, трудно добиться примирения. Дома и вдали от него. Поддержание и увеличение союзнического пространства требует внимания и предвидения в отношении других.

Дорогие соотечественники, обязательно хочу пожелать всем нам на будущее больше веры в себя.

В то же время, иногда я слышу упреки насчёт того, что у Эстонии больше нет цели. Но она есть. Помимо сохранения нашего языка и культуры, наша цель - быть страной, в которой живется хорошо и безопасно. Быть государством, которое существует для своих людей. Это требует мудрости и от правителей, и от избирателей.

Наша цель не должна заключаться лишь в том, чтобы занять верхние строчки в рейтингах. Эстония как государство с мудрым народом, здоровое духовно и физически – вот красивая и реальная цель. Но путь к ней лежит долгий. Если наши люди хотят пройти по этому пути.

Говоря "наши люди", я не забываю никого. Как и на праздничной открытке этого года, где никто не остается в стороне, не чувствует себя бесполезным, и где будущее лучше сегодняшнего дня.

Отсюда еще одно пожелание: давайте беречь своих близких и себя самих. Не надо делать больно другим и обижать себя.

Плечом к плечу, с верой и радостью. Будем держаться вместе, как пчелиная семья. Как держались во время Молодежного праздника песни и танца, ожидая конца самого грозного ливня. Когда надвигается темная туча, дома или на чужбине, мы держимся вместе.

С Новым годом всех нас!