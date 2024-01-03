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Ярослав Тавгень

3 января 2024 в 4:00









Либман: начнем добывать фосфориты – войдем в пятерку богатейших стран Европы

Фото: Андрас Кралла

Основной владелец производителя известнякового щебня Limestone Factories of Estonia OÜ Владимир Либман убежден, что правительство в 2023 году ничего не сделало для того, чтобы помочь предприятиям в кризисное время и как-либо поспособствовать росту экономики Эстонии.

«Складывается впечатление, что у нашего правительства отсутствует какая-либо программа развития экономики и энергетики нашей страны. Да они просто ничего не делают. Все, что у них есть, – это красивый лозунг (как у большевиков): "Вперед, к победе зеленого будущего!" Мы просто потеряли один год – в дополнение к тем пятнадцати, которые потеряли до этого», – подводит он итоги 2023 года.