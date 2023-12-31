Вескимяги: будет хуже. А правительство думает только о госбюджете

Фото: Карин Яанус
Экономика Эстонии продолжит падать в 2024 году, а безработица будет увеличиваться, убежден предприниматель Энн Вескимяги. Он считает, что правительство ничего не делает, чтобы что-то изменить и заботится лишь о госбюджете.
«Я еще в сентябре 2022 года предупреждал, что будет хуже, - говорит Вескимяги. - Тогда выросли цены на электричество, и мы вместо обычных 12 000 евро наши два завода получили счет на 79 000 евро. Я тогда сразу сказал, что будет кризис, закрытия предприятий, банкротства. Но меня никто не послушал. Правительство вообще не слушает предпринимателей».

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